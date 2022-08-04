Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika
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Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

04.08.2022 06:02
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ederken, son 24 saatte Brezilya'da 310, Meksika'da 123, Peru'da 15, Şili'de 4 ve Guatemala'da 6 kişi hayatını kaybetti.

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ederken, son 24 saatte Brezilya'da 310, Meksika'da 123, Peru'da 15, Şili'de 4 ve Guatemala'da 6 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 310 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 679 bin 275'e yükseldi. 33 bin 633 yeni vakanın görüldüğü ülkede vaka sayısı 33 milyon 924 bin 61'e çıktı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 123 kişi yaşamını yitirdi, 20 bin 210 yeni vaka tespit edildi.

Salgında can kaybı sayısı 328 bin 6, vaka 6 milyon 803 bin 190, iyileşenlerin sayısı 5 milyon 964 bin 137 olarak kayıtlara geçti.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 15 kişi öldü ve 6 bin 295 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 3 milyon 923 bin 744'e, can kaybı 214 bin 407'ye, iyileşenler ise 3 milyon 817 bin 27'ye yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 4 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı 59 bin 633'e çıktı.

Vaka sayısı 9 bin 773 artışla 4 milyon 262 bin 916, iyileşenler de 4 milyon 163 bin 388 olarak kayıtlara geçti.

Guatemala

Guatemala basınındaki haberlere göre, son 24 saatte 6 kişinin yaşamını yitirmesiyle salgında ölenler 19 bin 70'e, vaka sayısı 3 bin 278 artışla 1 milyon 48 bin 193'e ulaştı.

Virüs tespit edilen 979 bin 478 kişi sağlığına kavuştu.

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Kaynak: AA

Latin Amerika, Brezilya, Sonora, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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