Latin Amerika ülkelerinde rekor katılımlı kadınlar günü hazırlığı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Latin Amerika ülkelerinde rekor katılımlı kadınlar günü hazırlığı - Son Dakika Dünya

Latin Amerika ülkelerinde rekor katılımlı kadınlar günü hazırlığı

6 saat önce

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Latin Amerikalı milyonlarca kadın sokağa çıkmaya hazırlanıyor. Caddeleri dolduracak kadınlardan rekor katılım bekliyor.

Latin Amerika ülkelerinde rekor katılımlı kadınlar günü hazırlığı, System.String[]

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Latin Amerikalı milyonlarca kadın sokağa çıkmaya hazırlanıyor. Caddeleri dolduracak kadınlardan rekor katılım bekliyor.


9 Mart pazartesi günü bölgedeki kadınlar, kendileri olmadan kamusal yaşamın nasıl değişeceğini göstermek için işe ve okula gitmeyecek.

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Dünya Kadınlar Günü, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 05:29 
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