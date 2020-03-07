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Latin Amerika ülkelerinde rekor katılımlı kadınlar günü hazırlığı
6 saat önce
8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Latin Amerikalı milyonlarca kadın sokağa çıkmaya hazırlanıyor. Caddeleri dolduracak kadınlardan rekor katılım bekliyor.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Latin Amerikalı milyonlarca kadın sokağa çıkmaya hazırlanıyor. Caddeleri dolduracak kadınlardan rekor katılım bekliyor.
9 Mart pazartesi günü bölgedeki kadınlar, kendileri olmadan kamusal yaşamın nasıl değişeceğini göstermek için işe ve okula gitmeyecek.
Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 05:29
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