Latin Amerika ülkelerindeki kanlı cezaevi isyanları
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Dünya genelindeki ölümcül ceazevi isyanlarının büyük kısmı, Latin Amerika ülkelerinde meydana geldi. Son 30 yılda en az her birinde en az 100 kişinin ölümüyle sonuçlanan çok sayıda kanlı isyanlar yaşandı
Brezilya'nın kuzeyindeki Altamira hapishanesinde hafta başında çıkan ayaklanmada 57 mahkum öldü. Yetkililer ölen mahkumlardan 16'sının başının kesildiğini bildirdi.
Dünya genelindeki ölümcül cezaevi isyanlarının büyük kısmı, Latin Amerika ülkelerinde yaşanıyor.
Haber Yayın Tarihi: 31.07.2019 09:36
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