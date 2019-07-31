Son Dakika Haberleri: Latin Amerika ülkelerindeki kanlı cezaevi isyanları
Son Dakika Dünya Haber

Latin Amerika ülkelerindeki kanlı cezaevi isyanları

1 dakika önce

Dünya genelindeki ölümcül ceazevi isyanlarının büyük kısmı, Latin Amerika ülkelerinde meydana geldi. Son 30 yılda en az her birinde en az 100 kişinin ölümüyle sonuçlanan çok sayıda kanlı isyanlar yaşandı

Latin Amerika ülkelerindeki kanlı cezaevi isyanları, System.String[]
Brezilya'nın kuzeyindeki Altamira hapishanesinde hafta başında çıkan ayaklanmada 57 mahkum öldü. Yetkililer ölen mahkumlardan 16'sının başının kesildiğini bildirdi.

Dünya genelindeki ölümcül cezaevi isyanlarının büyük kısmı, Latin Amerika ülkelerinde yaşanıyor.
Euronews.com'da Görüntüle
Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 31.07.2019 09:36 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eylem Gülçin Kanık cinayetinde 4 sanığa ağırlaştırılmış müebbet istendi 16 yaşındaki gencin kullandığı motosiklet kaza yaptı: 1 ölü 1 yaralı Yılanı vurmak isterken yanlışlıkla hamile karısını öldüren adam serbest bırakıldı Dondurucudaki kutuyu yıllar sonra açan adam, bebek cesedi buldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.7.2019 21:38:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Latin Amerika ülkelerindeki kanlı cezaevi isyanları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]