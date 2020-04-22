Latin Amerika ve Karayipler için Büyük Buhran'dan sonraki en kötü ekonomik daralma uyarısı - Son Dakika

Latin Amerika ve Karayip ülkelerinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl Büyük Buhran'dan sonraki en kötü ekonomik daralmayı yaşayacakları bildirildi.

Merkezi Şili'de bulunan Latin Amerika ve Karayipler Ekonomik Komisyonunun (ECLAC) raporunda, 2020 yılında bölgede işsiz sayısının 37,7 milyonu bulacağı uyarısı yapıldı.

Raporda, bu yıl Latin Amerika ve Karayipler'de ekonomik daralmanın, ortalama eksi 5,3 olacağı öngörüsünde bulunuldu.

Bunun, eksi 5 daralmanın görüldüğü Büyük Buhran'dan sonra kayıtlara geçecek en kötü rakam olacağına işaret edildi.

ECLAC, 2020'de bölge ihracatının yaklaşık yüzde 15 düşeceğini, işsizliğin 2019'a göre yüzde 3,4 artışla yüzde 11,5'e, yoksulluk oranının da yüzde 34,7'ye çıkacağını hesap etti. Bunun bölgede 29 milyon kişinin daha yoksullaşması anlamına geleceği ifade edildi.

Komisyonun Genel Sekreteri Alicia Barcena, "Kovid-19'un etkileri, bölgede 1914 ve 1930'dan bu yana en büyük resesyona yol açacak. İşsizlikte keskin bir artış, yoksulluk ve eşitsizlikte negatif etkiler öngörülüyor." değerlendirmesini yaptı.

Barcena, bu krize uygun faizlerle borç verilmesi ve aşırı borçlanan ülkelerin borçlarının hafifletilmesi gibi önlemlerle, uluslararası iş birliği ve dayanışmayla karşı koyulabileceğini sözlerine ekledi.