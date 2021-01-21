Latin Amerikalı liderler göreve başlayan ABD Başkanı Biden'ı tebrik etti - Son Dakika

Latin Amerikalı liderler göreve başlayan ABD Başkanı Biden'ı tebrik etti

21.01.2021 02:09
Latin Amerikalı liderler göreve başlayan ABD Başkanı Biden'ı tebrik etti, System.String[]

BUENOS Brezilya, Meksika, Arjantin ve Kolombiya başta olmak üzere birçok Latin Amerika ülkesinin devlet başkanları, ABD'nin 46. başkanı olarak yemin eden Joe Biden'ı ve yardımcısı Kamala Harris'i tebrik etti.

BUENOS Brezilya, Meksika, Arjantin ve Kolombiya başta olmak üzere birçok Latin Amerika ülkesinin devlet başkanları, ABD'nin 46. başkanı olarak yemin eden Joe Biden'ı ve yardımcısı Kamala Harris'i tebrik etti.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD'nin 46. başkanı olan Joe Biden'ı selamlıyorum. Brezilya ve ABD arasındaki ilişki uzun, sağlam ve demokrasinin, bireysel özgürlüklerin savunulması gibi yüce değerlere dayanmaktadır. Uluslarımızın bayındırlığı ve vatandaşlarımızın refahı için çalışmaya hala kararlı ve istekliyim." ifadelerini kullandı.

Biden'a bir de tebrik mektubu yolladığını belirten Bolsonaro, mektubu sosyal medya hesabından paylaştı.

Meksika

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Ulusal Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında, ABD'nin yeni Devlet Başkanı Joe Biden'ın görevi devralması törenine ilişkin, "Barış ve sükunet ile gerçekleşmesini diliyorum." dedi.

ABD başkanı ile 3 temel konuda görüşlerinin örtüştüğüne işaret eden Obrador, "Pandemi ile derhal mücadele, ekonominin yeniden canlandırılması ve yeni bir göçmen planının gerekliliği." diye konuştu.

Arjantin

Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD başkanı olarak göreve başlamasından dolayı Joe Biden'ı ve başkan yardımcısı olan ilk kadın Kamala Harris'i tebrik ediyorum. Eminim ki bu yeni aşamada ülkelerimiz arasındaki bağ güçlenecektir. İkinize de iyi şanslar dilerim." temennisinde bulundu.

Kolombiya

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD'nin yeni başkanı Joe Biden'ı ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i kutluyorum. Onlara başarılar temenni ediyorum. Birlik mesajlarını destekliyor ve ortak hedeflere yöneldikçe güçlenen tarihsel, iki taraflı ve iki meclisli ilişkilerimizi yineliyorum." ifadesini kullandı.

Peru

Peru Devlet Başkanı Francisco Sagasti, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i tebrik ediyoruz. Bölgede demokrasinin güçlendirilmesi ve Kovid-19'a karşı mücadele için gayretinizi, Peru halkı adına birlikte çalışmayı yineliyoruz" ifadesini kullandı.

Ekvador

Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno ise "ABD için büyük bir gün. Demokrasi zafer kazanıyor, halkın iradesine saygı hakim oldu ve bölgenin tüm halklarında bu ilkeler güçlendiriliyor. Bol şanslar başkan. Joe Biden ve Kamala Harris, Tanrı yönetiminizi kutsasın." yorumunda bulundu.

Şili

Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera, Twitter hesabından, Biden'ın yemin etmesinden önce yaptığı paylaşımda, "Bugün Joe Biden ABD'nin 46. başkanı olarak görevi devralıyor. Ruhu iyileştirme, yeniden birlik olmayı teşvik etme ve sivil dostluğu güçlendirme misyonuna sahip bir hükümet olacak. Demokrasi, özgürlük ve insan haklarına bağlılık sınırları tanımaz. Başkan Biden'a ve ABD'ye başarıların en iyisini diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Paraguay

Paraguay Devlet Başkanı Mario Abdo Benitez, sosyal medya hesabından, "Hükümetlerinin göreve başlaması dolayısıyla ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i içten tebrik ederiz. Paraguay ve ABD her zaman birlikte demokrasi bayrağını kaldırmaya devam edecek." paylaşımını yaptı.

Bolivya

Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce Catacora, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Başkan Joe Biden'ı selamlıyoruz, görev süresinin ABD halkı için yeni bir eşitlik, özgürlük ve demokrasi tarihi oluşturmasına izin vermesini umuyoruz. Karşılıklı saygı ve büyüleyicilikle çerçevelenmiş bir ikili ilişki için güven bağları kurulmalıdır." yorumunu yaptı.

Honduras

Honduras Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez, sosyal medya hesabından, "ABD halkını ve yeni başkanını tebrik ediyoruz. Joe Biden ve Kamala Harris'e demokrasi tarihinde yeni bir sayfaya başlamaları vesilesiyle en iyi dileklerimi iletiyorum. Bölgede barış ve ekonomik refah için stratejik olarak mücadele etmeye devam etme taahhüdümüzü teyit ediyoruz." paylaşımında bulundu.

Kosta Rika

Kosta Rika Devlet Başkanı Carlos Alvarado Quesada da Twitter hesabından, "ABD'nin 46. Başkanı Joe Biden'ı kutluyorum. Sayın Başkan, ortak ilkelerimizle, ABD ile çalışmak için Kosta Rika'ya güvenin." değerlendirmesini yaptı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Latin Amerikalı liderler göreve başlayan ABD Başkanı Biden'ı tebrik etti - Son Dakika


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