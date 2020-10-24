Latmos'daki kaya resimleri, dünyaya "kardeşlik" mesajıyla tanıtılacak - Son Dakika

Latmos'daki kaya resimleri, dünyaya "kardeşlik" mesajıyla tanıtılacak

24.10.2020 12:53
Latmos'daki kaya resimleri, dünyaya

Türkiye'nin önde gelen tarihsel miraslarından olan ancak uluslararası alanda yeteri kadar tanınmayan Latmos kaya resimleri için uluslararası bir tanıtım projesi başlatıldı.

Türkiye'nin önde gelen tarihsel miraslarından olan ancak uluslararası alanda yeteri kadar tanınmayan Latmos kaya resimleri için uluslararası bir tanıtım projesi başlatıldı.

Dünyanın en eski yolları arasında gösterilen Karya Yolu'na ev sahipliği yapan Latmos Dağı'nda çok sayıda mağarada tespit edilen ve Neolitik Çağ'a tarihlenen kaya resimleri, ilk çağ insanlarının kardeşlik mesajını bugüne taşıyor.

Aydın ve Muğla arasında uzanan yol üzerinde çeşitli mağaralarda tespit edilen 180'e yakın kaya resmi, her yıl dünyanın farklı ülkelerinden tarih meraklılarını kendisine çekiyor.

Resimlerin insanlık mirası olarak dünyaya tanıtılması için "21. Yüzyılda Latmos'tan Dünya'ya Kardeşlik Mesajı" temalı sanat ve tanıtım projesi başlatıldı.

Proje kapsamında ressam Ahmet Dilek'in oluşturacağı 10 metre boyundaki tuvale kaya resimleri çizilecek. Dünyanın çeşitli ülkelerinden davet edilecek akademisyenler, arkeologlar ve ressamlar, tuvalin üzerine ayak izlerini bırakacak.

Ayak izleri ve kaya resimlerinin yer aldığı tuval, dünyanın farklı ülkelerindeki sergi ve fuarlarda sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

"El ele tutuşan insanlar"

Aydın ve Muğla valilikleriyle Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) iş birliğindeki projenin tanıtımı için Söke ilçesi sınırlarında kalan mağaraya inceleme gezisi düzenlendi.

Ekosistemi Koruma ve Doğasevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü'nün rehberlik ettiği gezide katılımcılar, tarihi 10 bin yıl öncesine uzanan kaya resimleri hakkında bilgi aldı.

Gazetecilere açıklama yapan Aydın Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer, proje kapsamında uluslararası katılımlı iki günlük kamp organize edileceğini ifade etti.

Bölgedeki kaya resimlerinin dünyadaki benzerlerinden farklı olarak barışı, kardeşliği simgeleyen metaforik anlamlar taşıdığına işaret eden Tuncer, "El ele tutuşan insanlar, çocuklarıyla birlikte olan aileler, dans eden insanlar... Bu anlatı, aslında bize 10 bin yıl önce burada yaşayan insanların bir arada, barış içinde, dayanışma kültürüyle yaşadığını anlatıyor." dedi.

Aydın'dan dünyaya kardeşlik mesajı vermeyi hedeflediklerini vurgulayan Tuncer, "Dünyanın çeşitli ülkelerinden konuklarımız olacak. Konuklarımız hafta sonu etkinliğinde kaya resimlerini çizecek ve tuvale ayak izlerini bırakacak. Bu anlamlı projeyle Latmos'un kaya resimlerinin verdiği mesaj, dünyaya aktarılacak." dedi.

ADÜ Fen Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Songül Arslan Karakul da kaya resimlerindeki figürlerin evrensel bir anlama işaret ettiğini, bölgenin gelecekte "barış ve kardeşlik koridoru" olarak tanınmasını amaçladıklarını kaydetti.

Geziye Aydın Vali Yardımcısı Rıza Dalan ve Muğla İl Kültür Turizm Müdürü Zekeriya Bingöl ile farklı disiplinlerden akademisyenler de katıldı.

Kardeşlik, Türkiye, Muğla, Aydın, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Latmos'daki kaya resimleri, dünyaya 'kardeşlik' mesajıyla tanıtılacak - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

AK Partili başkan, belediyenin arsasını kendi vakfına devreden AK Partili selefini mahkemeye verdi Koronavirüs tedavisi gören ünlü iş insanı Rahmi Koç taburcu oldu Yasak Elma'dan 5 oyuncu birden ayrılıyor! Başrol Şevval Sam'dan ilk yorum geldi Milyonları ilgilendiren borç yapılandırmasının detayları belli oldu! Peşin ödeyen büyük indirimi kapar Türkiye'nin Libya'ya verdiği sahil güvenlik eğitimine İtalyan basınından ilginç yorum: Anahtar Erdoğan'ın elinde Dert dinleme başı 10 TL alan genç gezgin, derdiyle kendisini ağlatana da 100 TL veriyor Bir adama saldırıp pantolonunu indirmişti! Meğer 'Azman' yavrularını korumak için saldırmış Azerbaycan ordusu, Turan taktiğini uygulayarak Ermenistan'ın belini kırdı
Son Dakika! Koronavirüs test sonucu pozitif çıkan İmamoğlu hastaneden 1,5 dakikalık video yayınladı: Durumum iyi Son Dakika! Koronavirüs test sonucu pozitif çıkan İmamoğlu hastaneden 1,5 dakikalık video yayınladı: Durumum iyi         
12:32
Son Dakika! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı Son Dakika! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı         
12:01
Ekim ayına ilişkin sosyal yardım desteği ödemeleri bugün başlıyor Ekim ayına ilişkin sosyal yardım desteği ödemeleri bugün başlıyor         
11:33
Yüzüne tükürdüğü yolcu, kadını hareket halindeki otobüsten aşağı attı Yüzüne tükürdüğü yolcu, kadını hareket halindeki otobüsten aşağı attı         
11:31
Yüz yüze eğitime katılmayan öğrenciler dikkat! Okula gitmek zorunlu değil ama sınava girmeyen yandı Yüz yüze eğitime katılmayan öğrenciler dikkat! Okula gitmek zorunlu değil ama sınava girmeyen yandı         
11:26
Sayaçların periyodik muayene işleri özel sektöre devrediliyor: Vatandaşın faturası kabaracak Sayaçların periyodik muayene işleri özel sektöre devrediliyor: Vatandaşın faturası kabaracak         
10:17
Görevini kötüye kullanan doktor, 17 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girip çıplak fotoğraflarını istedi Görevini kötüye kullanan doktor, 17 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girip çıplak fotoğraflarını istedi         
09:57
Paraları Türk lirası karşısında değer kazanınca Bulgarlar Edirne'ye akın etti Paraları Türk lirası karşısında değer kazanınca Bulgarlar Edirne'ye akın etti         
09:05
Elini kıyma makinesine kaptıran asker, 2 saatlik operasyonla kurtarıldı Elini kıyma makinesine kaptıran asker, 2 saatlik operasyonla kurtarıldı         
08:21
Ermenistan Radyosu Serdar Ortaç'ın ardından Tarkan'ı da öldürülen Azerbaycan askeri olarak servis etti Ermenistan Radyosu Serdar Ortaç'ın ardından Tarkan'ı da öldürülen Azerbaycan askeri olarak servis etti         
08:17
Durak dışında olduğu için kendisini almayan şoföre kızan kadın taksiyle takip ettiği otobüsü kırmızıya boyadı Durak dışında olduğu için kendisini almayan şoföre kızan kadın taksiyle takip ettiği otobüsü kırmızıya boyadı         
08:12
Ahmet Kural yeni imajını paylaştı, hayranları şaşkınlığını gizleyemedi Ahmet Kural yeni imajını paylaştı, hayranları şaşkınlığını gizleyemedi         
23:43
Süt sağarken elektrik akımına kapılan kadın feci şekilde can verdi Süt sağarken elektrik akımına kapılan kadın feci şekilde can verdi         
23:33
Koronavirüsü ısıtarak öldüren yüz maskesi geliştirildi! Bulaş riskini sıfıra indiriyor Koronavirüsü ısıtarak öldüren yüz maskesi geliştirildi! Bulaş riskini sıfıra indiriyor         
19:31
82 yıl önce kurulan Ümraniyespor, ismini değiştirdi 82 yıl önce kurulan Ümraniyespor, ismini değiştirdi         
18:43
Aleyna Tilki'nin yıllar önce İstiklal Caddesi'nde türkü söylediği video ortaya çıktı Aleyna Tilki'nin yıllar önce İstiklal Caddesi'nde türkü söylediği video ortaya çıktı         
17:45
Yürümekte dahi zorluk çeken 70'lik dedenin evinden 400 gram esrar çıktı Yürümekte dahi zorluk çeken 70'lik dedenin evinden 400 gram esrar çıktı         
14:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2020 12:58:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Latmos'daki kaya resimleri, dünyaya "kardeşlik" mesajıyla tanıtılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei