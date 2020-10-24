Latmos'un 12 bin yıllık kaya resimleri dünyaya açılacak - Son Dakika

AYDIN ve Muğla sınırlarında yer alan ve 12 bin yıllık tarihe sahip doğa harikası Latmos Dağı'nın kaya resimleri, '21. Yüzyılda Latmos'tan Dünya'ya Kardeşlik Mesajı' adlı proje kapsamında dünyaya açılacak.

Aydın ve Muğla İl Kültür Müdürlüğü, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi ile el ele verdi. '21. Yüzyılda Latmos'tan Dünya'ya Kardeşlik Mesajı' adlı proje kapsamında, Latmos Dağı'nın barışı simgeleyen kaya resimlerinin dünyaya açılması için çalışma başlattı. Projenin çalışma aşamasının tanıtımı için Latmos'ta keşif yapıldı. Keşfe, Aydın Vali Yardımcısı Rıza Dalan, Aydın İl Kültür Müdürü Umut Tuncer, Muğla İl Kültür Müdürü Zekeriya Bingöl, Adnan Menderes Üniversitesi proje sorumluları, Aydın ile Muğla Müze Müdürleri ve EKODOSD başkanı Bahattin Sürücü katıldı. Proje kapsamında, gelecek yıl Dünya'nın çeşitli ülkelerinden davet edilecek yabancı misafirler iki gün boyunca Latmos'ta misafir edilecek. Bu sırada kaya resimleri ve Latmos tanıtılacak. Proje kapsamında ise 10 metrelik tuvalin üzerine ayak izi bırakılacak. Bırakılan ayak izleri tuvali ve kaya resimleri ise sırasıyla Dünya'nın çeşitli ülkelerine gönderilerek sergilenecek. Yapılan bu proje ile Latmos barışı simgeleyen kaya resimleriyle Dünya'ya açılacak.