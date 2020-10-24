Latmos'un 12 bin yıllık kaya resimleri dünyaya açılacak - Son Dakika

Latmos'un 12 bin yıllık kaya resimleri dünyaya açılacak

24.10.2020 13:10
Latmos'un 12 bin yıllık kaya resimleri dünyaya açılacak, System.String[]

AYDIN ve Muğla sınırlarında yer alan ve 12 bin yıllık tarihe sahip doğa harikası Latmos Dağı'nın kaya resimleri, '21. Yüzyılda Latmos'tan Dünya'ya Kardeşlik Mesajı' adlı proje kapsamında dünyaya açılacak.

AYDIN ve Muğla sınırlarında yer alan ve 12 bin yıllık tarihe sahip doğa harikası Latmos Dağı'nın kaya resimleri, '21. Yüzyılda Latmos'tan Dünya'ya Kardeşlik Mesajı' adlı proje kapsamında dünyaya açılacak.

Aydın ve Muğla İl Kültür Müdürlüğü, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi ile el ele verdi. '21. Yüzyılda Latmos'tan Dünya'ya Kardeşlik Mesajı' adlı proje kapsamında, Latmos Dağı'nın barışı simgeleyen kaya resimlerinin dünyaya açılması için çalışma başlattı. Projenin çalışma aşamasının tanıtımı için Latmos'ta keşif yapıldı. Keşfe, Aydın Vali Yardımcısı Rıza Dalan, Aydın İl Kültür Müdürü Umut Tuncer, Muğla İl Kültür Müdürü Zekeriya Bingöl, Adnan Menderes Üniversitesi proje sorumluları, Aydın ile Muğla Müze Müdürleri ve EKODOSD başkanı Bahattin Sürücü katıldı. Proje kapsamında, gelecek yıl Dünya'nın çeşitli ülkelerinden davet edilecek yabancı misafirler iki gün boyunca Latmos'ta misafir edilecek. Bu sırada kaya resimleri ve Latmos tanıtılacak. Proje kapsamında ise 10 metrelik tuvalin üzerine ayak izi bırakılacak. Bırakılan ayak izleri tuvali ve kaya resimleri ise sırasıyla Dünya'nın çeşitli ülkelerine gönderilerek sergilenecek. Yapılan bu proje ile Latmos barışı simgeleyen kaya resimleriyle Dünya'ya açılacak.

Aydın İl Kültür Müdürü Doç. Dr. Umut Tuncer, "Proje kapsamında toplam 2 gün sürecek etkinlikte Dünya'nın çeşitli ülkelerinden gelecek çok sayıda misafirimiz olacak. Anlamlı bir proje sonunda Latmos'un kaya resimlerini Dünya'ya resmedilerek açılmasıyla sonuçlanacak" dedi. Muğla İl Kültür Müdürü Dr. Zekeraiya Bingöl ise, "Bizde buraya bu projeye destek olmak için geldik. Muğla Valimizin yönlendirmesiyle buradayız. Bu proje kapsamında iş birliği içinde çalışacağız. Latmos'un bir kısmı Muğla bir kısmı ise Aydın sınırında olduğu için birlikte çalışacağız" dedi.Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Songül Aslan Karakurt, "Latmos'ta kaya resimleri dünya barışına çok büyük katkı koyacak önem arz ediyor. Bu resimler tamamen barışı simgeliyor hiçbir savaş figürü yok. Bugün dünyada çok hızlı bir hareketlenme yani savaş var. Biz de dünya barışına Latmos'tan ayak izlerimizi bırakarak bir koridor açmak istiyoruz" dedi. Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Kırmacı, "Burada geçmişte resmedilen kaya resimlerini günümüzle birleştirerek dünyaya bir mesaj vermek istiyoruz. Bu projedeki temel amacın bölgenin tanıtılmasıdır. Bölgenin aynı zamanda hem turizme kazandırılması hem de ilerleyen dönemlerde gerçek değerini anlatarak belki bir Milli Park veya Jeopark alanına dönüştürülebilir" diye konuştu.

Latmos'un 12 bin yıllık kaya resimleri dünyaya açılacak
Latmos'un 12 bin yıllık kaya resimleri dünyaya açılacak
Latmos'un 12 bin yıllık kaya resimleri dünyaya açılacak
Latmos'un 12 bin yıllık kaya resimleri dünyaya açılacak
Latmos'un 12 bin yıllık kaya resimleri dünyaya açılacak
Latmos'un 12 bin yıllık kaya resimleri dünyaya açılacak
Latmos'un 12 bin yıllık kaya resimleri dünyaya açılacak
Latmos'un 12 bin yıllık kaya resimleri dünyaya açılacak
Latmos'un 12 bin yıllık kaya resimleri dünyaya açılacak
Latmos'un 12 bin yıllık kaya resimleri dünyaya açılacak
Latmos'un 12 bin yıllık kaya resimleri dünyaya açılacak
Latmos'un 12 bin yıllık kaya resimleri dünyaya açılacak
Latmos'un 12 bin yıllık kaya resimleri dünyaya açılacak

Adnan Menderes Üniversitesi, Kardeşlik, Aydın, Muğla, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Latmos'un 12 bin yıllık kaya resimleri dünyaya açılacak - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı Koronavirüs tedavisi gören ünlü iş insanı Rahmi Koç taburcu oldu Yasak Elma'dan 5 oyuncu birden ayrılıyor! Başrol Şevval Sam'dan ilk yorum geldi Milyonları ilgilendiren borç yapılandırmasının detayları belli oldu! Peşin ödeyen büyük indirimi kapar Çin'den gelen aşıyı gönüllü yaptıran profesör konuştu: Yan etki hissetmedim, aşıya karşı çıkmayın Türkiye'nin Libya'ya verdiği sahil güvenlik eğitimine İtalyan basınından ilginç yorum: Anahtar Erdoğan'ın elinde Dert dinleme başı 10 TL alan genç gezgin, derdiyle kendisini ağlatana da 100 TL veriyor Görevini kötüye kullanan doktor, 17 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girip çıplak fotoğraflarını istedi
Son Dakika! Koronavirüs test sonucu pozitif çıkan İmamoğlu hastaneden 1,5 dakikalık video yayınladı: Durumum iyi Son Dakika! Koronavirüs test sonucu pozitif çıkan İmamoğlu hastaneden 1,5 dakikalık video yayınladı: Durumum iyi         
12:32
AK Partili başkan, belediyenin arsasını kendi vakfına devreden AK Partili selefini mahkemeye verdi AK Partili başkan, belediyenin arsasını kendi vakfına devreden AK Partili selefini mahkemeye verdi         
12:01
Ekim ayına ilişkin sosyal yardım desteği ödemeleri bugün başlıyor Ekim ayına ilişkin sosyal yardım desteği ödemeleri bugün başlıyor         
11:33
Yüzüne tükürdüğü yolcu, kadını hareket halindeki otobüsten aşağı attı Yüzüne tükürdüğü yolcu, kadını hareket halindeki otobüsten aşağı attı         
11:31
Yüz yüze eğitime katılmayan öğrenciler dikkat! Okula gitmek zorunlu değil ama sınava girmeyen yandı Yüz yüze eğitime katılmayan öğrenciler dikkat! Okula gitmek zorunlu değil ama sınava girmeyen yandı         
11:26
Kıskançlığın böylesi! Erkek arkadaşının önce ısırarak testislerini kopardı, ardından defalarca bıçakladı Kıskançlığın böylesi! Erkek arkadaşının önce ısırarak testislerini kopardı, ardından defalarca bıçakladı         
10:52
Sayaçların periyodik muayene işleri özel sektöre devrediliyor: Vatandaşın faturası kabaracak Sayaçların periyodik muayene işleri özel sektöre devrediliyor: Vatandaşın faturası kabaracak         
10:17
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın adını kullanan çete, iş insanının 20 bin lirasını dolandırdı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın adını kullanan çete, iş insanının 20 bin lirasını dolandırdı         
10:05
Bir adama saldırıp pantolonunu indirmişti! Meğer 'Azman' yavrularını korumak için saldırmış Bir adama saldırıp pantolonunu indirmişti! Meğer 'Azman' yavrularını korumak için saldırmış         
09:49
Paraları Türk lirası karşısında değer kazanınca Bulgarlar Edirne'ye akın etti Paraları Türk lirası karşısında değer kazanınca Bulgarlar Edirne'ye akın etti         
09:05
Azerbaycan ordusu, Turan taktiğini uygulayarak Ermenistan'ın belini kırdı Azerbaycan ordusu, Turan taktiğini uygulayarak Ermenistan'ın belini kırdı         
08:34
Elini kıyma makinesine kaptıran asker, 2 saatlik operasyonla kurtarıldı Elini kıyma makinesine kaptıran asker, 2 saatlik operasyonla kurtarıldı         
08:21
Durak dışında olduğu için kendisini almayan şoföre kızan kadın taksiyle takip ettiği otobüsü kırmızıya boyadı Durak dışında olduğu için kendisini almayan şoföre kızan kadın taksiyle takip ettiği otobüsü kırmızıya boyadı         
08:12
Ahmet Kural yeni imajını paylaştı, hayranları şaşkınlığını gizleyemedi Ahmet Kural yeni imajını paylaştı, hayranları şaşkınlığını gizleyemedi         
23:43
Süt sağarken elektrik akımına kapılan kadın feci şekilde can verdi Süt sağarken elektrik akımına kapılan kadın feci şekilde can verdi         
23:33
Aleyna Tilki'nin yıllar önce İstiklal Caddesi'nde türkü söylediği video ortaya çıktı Aleyna Tilki'nin yıllar önce İstiklal Caddesi'nde türkü söylediği video ortaya çıktı         
17:45
Yürümekte dahi zorluk çeken 70'lik dedenin evinden 400 gram esrar çıktı Yürümekte dahi zorluk çeken 70'lik dedenin evinden 400 gram esrar çıktı         
14:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2020 13:20:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Latmos'un 12 bin yıllık kaya resimleri dünyaya açılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei