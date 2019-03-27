Laü'de, '3 Tenor' Sanatseverlerle Buluşacak
27 dakika önce
LEFKE Avrupa Üniversitesi (LAÜ) tarafından organize edilen, '3 Tenor', Türk operasının isimlerinden Ayhan Uştuk, Şenol Talınlı ve Aykut Çınar, Esra Poyrazoğlu Alpan'ın piyanistliğinde sanatseverlerle buluşacak.
LEFKE Avrupa
Üniversitesi (LAÜ) tarafından organize edilen, '3 Tenor', Türk operasının isimlerinden Ayhan Uştuk, Şenol Talınlı ve Aykut Çınar
, Esra Poyrazoğlu Alpan'ın piyanistliğinde sanatseverlerle buluşacak.
LAÜ Basın ve Halkla İlişkiler
Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "LAÜ Hukuk Fakültesi
Konferans Salonu'nda 4 Nisan
Perşembe Günü, Napolitenlerden türkülere ve Kıbrıs
Halk Şarkılarına kadar geniş bir repertuarla dinleyicilere sanat keyfi yaşatacak '3 Tenor' konseri ücretsiz girişle halka açık olacak. Grubun repertuvarında, ünlü opera parçaları, napolitenler, müzikaller, Azeri eserler ve çok seslendirilmiş türküler bulunmaktadır. Talınlı, Uştuk ve Çınar, Ankara Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü
'nün Solist sanatçıları olarak çalışmalarını sürdürmektedirler" denildi. - Lefke
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 04:42 Kaynak: DHA
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