Son Dakika Haberleri: Laura Merrin: O Bir Sol Bek

Laura Merrin: O Bir Sol Bek

1 saat önce

Instagram'da 75 bin takipçisi bulunan güzel futbolcu, paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

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Instagram'da 75 bin takipçisi bulunan güzel futbolcu, paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Fitness, alışveriş ve ev hallerini paylaşan Merrin'in bir fitness blogu var ve zamanının büyük bir kısmını ona harcıyor.

Ancak 22 yaşındaki sol bek, futbol kariyerini ilerletmek istiyor.

Merrin, Yeni Zelanda'da doğdu ve Blackburn Rovers'da çalışma hayatına başladı. Şu anda İngiltere'de Fylde Ladies FC forması giyen Laura Merrin geçen yıl, kişisel nedenlerden dolayı Everton'dan ayrılmıştı.

İşte genç futbolcunun Instagram'dan yaptığı bazı paylaşımlar...
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 11:55 

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