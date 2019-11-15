Son Dakika Haberleri: Laura Nicholls Fenerbahçe Öznur Kablo'da
Son Dakika Spor Laura Nicholls Fenerbahçe Öznur Kablo'da - Son Dakika Spor

Laura Nicholls Fenerbahçe Öznur Kablo'da

6 saat önce

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde: Kulübümüz, İspanya Milli Takım oyuncusu Laura Nicholls ile Haziran 2020 tarihine kadar sözleşme imzalamıştır.

Laura Nicholls Fenerbahçe Öznur Kablo'da, System.String[]

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:


Kulübümüz, İspanya Milli Takım oyuncusu Laura Nicholls ile Haziran 2020 tarihine kadar sözleşme imzalamıştır.


Laura Nicholls'e hoş geldin diyor, çubuklu forma altında nice başarılar diliyoruz.


Fenerbahçe Spor Kulübü


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Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 07:02 
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