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Laura Nicholls Fenerbahçe Öznur Kablo'da
6 saat önce
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde: Kulübümüz, İspanya Milli Takım oyuncusu Laura Nicholls ile Haziran 2020 tarihine kadar sözleşme imzalamıştır.
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
Kulübümüz, İspanya Milli Takım oyuncusu Laura Nicholls ile Haziran 2020 tarihine kadar sözleşme imzalamıştır.
Laura Nicholls'e hoş geldin diyor, çubuklu forma altında nice başarılar diliyoruz.
Fenerbahçe Spor Kulübü
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Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 07:02
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