Laura Nicholls Fenerbahçe Öznur Kablo'da

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,

Kulübümüz, İspanya Milli Takım oyuncusu Laura Nicholls ile Haziran 2020 tarihine kadar sözleşme imzalamıştır.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Haber Yayın Tarihi:

Portekiz Milli Takımı, gol anonsunu asker selamıyla verdi! UEFA şimdi ne yapacak?

Çalışma, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, siyanür intiharlarını araştırmak için bir komisyon kurdu