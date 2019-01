Laurel ile Hardy Filmi

Laurel ile Hardy Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

Siyah beyaz televizyonların olduğu dönemde bir neslin hayranı olduğu ve dünyanın en iyi komedi ikilisi olarak bilinen Stan Laurel ve Oliver Hardy 1920’li yıllarda beraber çalışmaya başladı. Yüzü aşkın film de birlikte rol alan ikilinin hayatının anlatıldığı film de Steve Coogan Stan Laurel’i canlandırırken John C. Reilly ise Oliver Hardy’e hayat veriyor. 1953 yılında çıktıkları son turnenin ele alındığı film de ikilinin kariyer yolculuklarının yanı sıra özel hayatlarına ve yaşadıkları sıkıntılara da yer veriliyor. İkilinin eşleri Lucille ve Ida rollerinde Shirley Henderson ve Nina Arianda gördüğümüz film in yönetmen koltuğunda Jon S. Baird oturuyor.Jon S. BairdJeff PopeJohn C. Reilly, Steve Coogan, Danny Huston, Shirley Henderson, Nina Arianda, Stephanie Hyam, Rufus Jones, Susy Kane, Richard Cant, Ella Kenion, John Henshaw, Bentley Kalu, Sanjeev Kohli, Lucy Appleton, Joseph Balderrama, Julie Eagleton, Keith MacPherson, Kate Okello, Eve Harding, Greg Canestrari, Roger Ringrose, Harry Hepple, Charlie Robinson, Rebecca Yeo, Daniel Fearn, Sophie WardlowBiyografiStan & OllieEntertainment One2018 Kanada , ABDİngilizce98 dk.Bir Film28.06.2019