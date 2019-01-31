Laurel ile Hardy Filmi

Siyah beyaz televizyonların olduğu dönemde bir neslin hayranı olduğu ve dünyanın en iyi komedi ikilisi olarak bilinen Stan Laurel ve Oliver
Hardy 1920’li yıllarda beraber çalışmaya başladı. Yüzü aşkın film
de birlikte rol alan ikilinin hayatının anlatıldığı film
de Steve Coogan Stan Laurel’i canlandırırken John C. Reilly ise Oliver Hardy’e hayat veriyor. 1953 yılında çıktıkları son turnenin ele alındığı film
de ikilinin kariyer yolculuklarının yanı sıra özel hayatlarına ve yaşadıkları sıkıntılara da yer veriliyor. İkilinin eşleri Lucille ve Ida
rollerinde Shirley Henderson ve Nina Arianda
gördüğümüz film
in yönetmen koltuğunda Jon S. Baird oturuyor. Yönetmen:
Jon S. Baird Senaryo:
Jeff PopeOyuncular:
John C. Reilly, Steve Coogan, Danny Huston, Shirley Henderson, Nina Arianda, Stephanie Hyam, Rufus Jones, Susy Kane, Richard Cant, Ella Kenion, John Henshaw, Bentley
Kalu, Sanjeev Kohli, Lucy
Appleton, Joseph Balderrama, Julie Eagleton, Keith MacPherson, Kate Okello, Eve Harding, Greg Canestrari, Roger Ringrose, Harry Hepple, Charlie Robinson, Rebecca Yeo, Daniel Fearn, Sophie WardlowFilmin Türü:
BiyografiOrijinal Adı:
Stan & OllieYapımcı Firma:
Entertainment OneYapım Yılı:
2018Yapım Ülkesi: İngiltere
, Kanada
, ABDOrijinal Dili:
İngilizceFilmin Süresi:
98 dk.Dağıtıcı Firma:
Bir FilmVizyon Tarihi:
28.06.2019Laurel ile Hardy Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.