Son Dakika Haberleri: Laurel ile Hardy Filmi

Laurel ile Hardy Filmi

10 dakika önce

Laurel ile Hardy filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Laurel ile Hardy filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

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Siyah beyaz televizyonların olduğu dönemde bir neslin hayranı olduğu ve dünyanın en iyi komedi ikilisi olarak bilinen Stan Laurel ve Oliver Hardy 1920’li yıllarda beraber çalışmaya başladı. Yüzü aşkın filmde birlikte rol alan ikilinin hayatının anlatıldığı filmde Steve Coogan Stan Laurel’i canlandırırken John C. Reilly ise Oliver Hardy’e hayat veriyor. 1953 yılında çıktıkları son turnenin ele alındığı filmde ikilinin kariyer yolculuklarının yanı sıra özel hayatlarına ve yaşadıkları sıkıntılara da yer veriliyor. İkilinin eşleri Lucille ve Ida rollerinde Shirley Henderson ve Nina Arianda gördüğümüz filmin yönetmen koltuğunda Jon S. Baird oturuyor.


Yönetmen: Jon S. Baird
Senaryo: Jeff Pope
Oyuncular: John C. Reilly, Steve Coogan, Danny Huston, Shirley Henderson, Nina Arianda, Stephanie Hyam, Rufus Jones, Susy Kane, Richard Cant, Ella Kenion, John Henshaw, Bentley Kalu, Sanjeev Kohli, Lucy Appleton, Joseph Balderrama, Julie Eagleton, Keith MacPherson, Kate Okello, Eve Harding, Greg Canestrari, Roger Ringrose, Harry Hepple, Charlie Robinson, Rebecca Yeo, Daniel Fearn, Sophie Wardlow
Filmin Türü: Biyografi
Orijinal Adı: Stan & Ollie
Yapımcı Firma: Entertainment One
Yapım Yılı: 2018
Yapım Ülkesi: İngiltere, Kanada, ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 98 dk.
Dağıtıcı Firma: Bir Film
Vizyon Tarihi: 28.06.2019

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 09:54 Kaynak: InterSinema.com

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