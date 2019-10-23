Laurent Blanc'ın Olympique Marseille'deki En İyi Anları
1 saat önce
Kariyerinde Olympique Marseille, Inter, Barcelona, Manchester United gibi takımlarda forma giymiş eski Fransız savunmacı Laurent Blanc'ın Olympique Marseille döneminden en iyi görüntülerini hatırlayalım.
Kariyerinde Olympique Marseille, Inter, Barcelona, Manchester United gibi takımlarda forma giymiş eski Fransız savunmacı Laurent Blanc'ın Olympique Marseille döneminden en iyi görüntülerini hatırlayalım.
Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 03:39
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