Laurent Blanc'ın Olympique Marseille'deki En İyi Anları

Kariyerinde Olympique Marseille, Inter, Barcelona , Manchester United gibi takımlarda forma giymiş eski Fransız savunmacı Laurent Blanc 'ın Olympique Marseille döneminden en iyi görüntülerini hatırlayalım.

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