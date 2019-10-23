Son Dakika Haberleri: Laurent Blanc'ın Olympique Marseille'deki En İyi Anları
Son Dakika Spor Laurent Blanc'ın Olympique Marseille'deki En İyi Anları

Laurent Blanc'ın Olympique Marseille'deki En İyi Anları

1 saat önce

Kariyerinde Olympique Marseille, Inter, Barcelona, Manchester United gibi takımlarda forma giymiş eski Fransız savunmacı Laurent Blanc'ın Olympique Marseille döneminden en iyi görüntülerini hatırlayalım.

Kariyerinde Olympique Marseille, Inter, Barcelona, Manchester United gibi takımlarda forma giymiş eski Fransız savunmacı Laurent Blanc'ın Olympique Marseille döneminden en iyi görüntülerini hatırlayalım.

Laurent Blanc'ın Olympique Marseille'deki En İyi Anları

Manchester United, Laurent Blanc, Barcelona, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 03:39 
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