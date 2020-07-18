Lav sütunları 3 yılda 200 bin turist ağırladı - Son Dakika

DÜNYADA sadece Kuzey İrlanda, İskoçya ve Kaliforniya'da, Türkiye'de ise Bartın'da bulunan lav sütunlarının turizme kazandırılmasıyla bölgeye 3 yılda 200 bin turist geldi. Güzelcehisar sahilinde, 80 milyon yıl önce volkanlardan akan lavların soğuyup kristalleştikten sonra oluşan bazalt kayalar, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.
Bartın'a 17 kilometre uzaklıktaki Güzelcehisar köyünde bulunan lav sütunları turistlerin ilgisini çekiyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2011 yılında 'Güzelcehisar bazalt sütunları tabiat anıtı' ilan edilmesiyle Türkiye'nin 112'nci tabiat anıtı oldu. Lav sütunları, dünyada Kuzey İrlanda, İskoçya ve Kaliforniya'da, Türkiye'de ise sadece Bartın'ın Güzelcehisar sahilinde bulunuyor. Diğer lav sütunlarının yatay olduğu bilinirken, Güzelcehisar sahilindekiler ise hem yatay hem de dikey olarak uzanıyor. Yemyeşil orman örtüsüyle denizin bütünleştiği lav sütunları beşgen ve altıgen şeklinde oluşumlar gösteriyor. Lav sütunların genişliği 50 ile 100 santimetreye, uzunluğu ise 100 metreye kadar ulaşıyor.
Ankara'dan arkadaşlarıyla birlikte çadır kampı yapmak için Güzelcehisar sahiline geldiklerini söyleyen üniversite öğrencisi Berkant Ala, "Lav sütunlarının altına çadırımızı kurduk, uyandığımızda lav sütunları birlikte uyanmak bizleri çok mutlu etti. Lav sütunlarını çok beğendim, herkes buraya gelsin görsün, bu manzarayı kaçırmalarını istemem." diye konuştu.