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Lavabo açıcı yiyen 5 çocuk hastanelik oldu - Son Dakika

Lavabo açıcı yiyen 5 çocuk hastanelik oldu

30.06.2021 09:13

Lavabo açıcı yiyen 5 çocuk hastanelik oldu Tokat'ın Niksar ilçesinde lavabo açıcı yiyen 5 çocuk hastanelik oldu.

Lavabo açıcı yiyen 5 çocuk hastanelik oldu

TOKAT - Tokat'ın Niksar ilçesinde lavabo açıcı yiyen 5 çocuk hastanelik oldu.

Edinilen bilgiye göre; Tokat'ın Niksar ilçesine İsmet Paşa Mahallesinde ikamet eden Salise Kalebaş torunlarının lavabo açıcı yediğini fark etti. Kalebaş'ın ihbarı üzerine yaşları 4 ile 9 arasında değişen 5 çocuk 112 Sağlık ekipleri tarafından Niksar Devlet Hastanesine sevk edildi. Niksar'da yapılan ilk müdahalenin ardından Y. E. Ç M. A. K. ve Y. K. Tokat Devlet Hastanesi Çocuk Acil Servisine sevk edildi. Hayati tehlikeleri bulunmayan çocuklar tedbir amaçlı olarak hastanede tedaviye alındı.

Oğlu ve kızının çocuklarının tatil için Niksar'a getirdiğini belirten Salise Kalebaş, torunlarının şeker sandıkları lavabo açıcıdan yediğini fark ettiğini belirterek, "Ben ellerinde lavabo açıcı olduğunu görünce fark ettim. Birer ikişer tane şeker sanarak yemişler. Tadı acı gelince biberli olduğunu düşünmüşler" dedi.

Lavabo açıcı yiyen 5 çocuk hastanelik oldu
Lavabo açıcı yiyen 5 çocuk hastanelik oldu
Lavabo açıcı yiyen 5 çocuk hastanelik oldu
Lavabo açıcı yiyen 5 çocuk hastanelik oldu

Niksar, Tokat, 112, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Lavabo açıcı yiyen 5 çocuk hastanelik oldu - Son Dakika


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