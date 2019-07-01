Son Dakika Haberleri: Lavabo borusuna sıkışan 2 yavru kediyi duvarı kırarak kurtardılar
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Lavabo borusuna sıkışan 2 yavru kediyi duvarı kırarak kurtardılar

1 saat önce

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir kasap dükkanına ait depoda lavabo gideri borusuna sıkışan iki yavru kedi, duvarı kırarak boruya ulaşan itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Lavabo borusuna sıkışan 2 yavru kediyi duvarı kırarak kurtardılar, System.String[]
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir kasap dükkanına ait depoda lavabo gideri borusuna sıkışan iki yavru kedi, duvarı kırarak boruya ulaşan itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, Gebze Mollafenari Mahallesi Ankara Caddesi üzerindeki kasap dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara Caddesi üzerindeki kasap dükkanına ait depoda, lavabo borusundan kedi sesleri geldiğini duyan işletmeciler itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaptıkları incelemede 3 metrelik borunun içerisinde 2 yavru kedi olduğunu tespit etti.

Borunun içinde kedilerin bulunduğu alana duvarı hilti ile kırarak ulaşan ekipler, 2 yavru kediyi dışarı çıkardı. Borunun içerisinden kurtarılan kediler, iş yeri sahibinin çocukları tarafından sahiplenildi. İşletmeciler, kedileri kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 10:59 Kaynak: İHA
İtfaiye, Kocaeli, Gebze, Güncel
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