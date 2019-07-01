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Lavabo borusuna sıkışan 2 yavru kediyi duvarı kırarak kurtardılar

2 saat önce

Lavabo borusuna sıkışan 2 yavru kediyi duvarı kırarak kurtardılarKOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir kasap dükkanına ait depoda lavabo gideri borusuna sıkışan iki yavru kedi, duvarı kırarak boruya ulaşan itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Lavabo borusuna sıkışan 2 yavru kediyi duvarı kırarak kurtardılar
KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir kasap dükkanına ait depoda lavabo gideri borusuna sıkışan iki yavru kedi, duvarı kırarak boruya ulaşan itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Olay Gebze Mollafenari Mahallesi Ankara Caddesi üzerindeki kasap dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ankara Caddesi üzerindeki kasap dükkanına ait depoda, lavabo borusundan kedi sesleri geldiğini duyan işletmeciler, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaptıkları incelemede 3 metrelik borunun içerisinde 2 yavru kedi olduğunu tespit etti.
Borunun içinde kedilerin bulunduğu alana, duvarı hilti ile kırarak ulaşan ekipler, 2 yavru kediyi dışarı çıkardı. Boru içerisinden kurtarılan kediler, iş yeri sahibinin çocukları tarafından sahiplendi. İşletmeciler, kedileri kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür ettiler.
Lavabo borusuna sıkışan 2 yavru kediyi duvarı kırarak kurtardılar
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 01:48 Kaynak: İHA
İtfaiye, Kocaeli, Gebze, Genel
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