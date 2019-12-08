Son Dakika Haberleri: "Lavaboyu kullanma" bahanesiyle hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı
Son Dakika Güncel 'Lavaboyu kullanma' bahanesiyle hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı - Son Dakika

"Lavaboyu kullanma" bahanesiyle hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı

6 saat önce

Antalya'da "lavaboyu kullanma" bahanesiyle iki kadının çantasından para çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Antalya'da "lavaboyu kullanma" bahanesiyle iki kadının çantasından para çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, hafta içinde ayrı adreslerdeki Ebru Avaz ve Filiz Durmaz adlı kadınların çantalarındaki paraların çalınmasıyla ilgili çalışma yaptı.

Hırsızlık zanlısı Oğuzhan Ç'yi güvenlik kamerası görüntülerinden tespit eden ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Oğuzhan Ç, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe cezaevine gönderildi.

Muratpaşa ilçesinde özel firmada satış temsilcisi olarak çalışan Ebru Avaz'ın (22), öğle yemeği için girdiği restoranın üst katında lavaboya gittiği sırada 750 lirası çalınmış, Avaz olayın ardından "Bir ay nasıl geçineceğiz. Başka hiç param yok. Bebeğime bez alacaktım." diyerek gözyaşı dökmüştü.

Olaydan bir gün sonra da Kepez ilçesi Köroğlu Caddesi'ndeki simit fırınında çalışan 40 yaşındaki Filiz Durmaz, fırının üst katındaki çantasının yerde olduğunu fark etmiş, cüzdanındaki 110 liranın çalındığını görüp polisten yardım istemişti.

Lavaboyu kullanma bahanesiyle hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı

Antalya Emniyet Müdürlüğü, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 04:37 Kaynak: AA
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