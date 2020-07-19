Lavanta bahçeleri evlenen çiftlerin buluşma adresi oldu - Son Dakika

Silivri'de bulunan lavanta bahçeleri, yeni evlenen çiftlerin buluşma adresi oldu. Lavantaların içinde evlenen çiftlerin nikahını Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz kıydı.



Silivri Belediyesinin Gümüşyaka Mahallesi'nde bulunan Tarımsal Üretim ve Araştırma Merkezinde ürettiği lavantalar hasat edildi. Bu yılki Lavanta Hasat Şenliği'nde yeni evlenen çiftlerin nikahı Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz tarafından kıyıldı. İstanbul'un en güzel lavantalarının üretildiği TÜRAM'da düzenlenen hasat şenliği pandemi nedeniyle bu yıl sade bir şekilde gerçekleştirildi. Yeni evlenen çiftlerin misafir edildiği şenlikte katılımcılar bol bol fotoğraf çekerek anı ölümsüzleştirdi.



"Yeni evlenecek olan çiftlerimizin mutlaka gelmelerini tavsiye ediyoruz"



"Ortam çok güzel, lavanta bahçelerinin içerisinde doğayla iç içeyiz" diyen İsmail Samet Devge ve Tuğba Kolan çifti, "Silivri Belediyesinin bize sunduğu bu fırsatı değerlendirmek istedik. Evimiz Silivri'de olduğu için bizim için çok büyük avantaj oldu. Silivri'de böyle bir yerin olduğunu arkadaşım söyleyene kadar bilmiyordum. Gerçekten çok güzel bir yer, yeni evlenecek olan çiftlerimizin buraya mutlaka gelmelerini tavsiye ediyoruz. Alan çok büyük ve inanılmaz manzaralar var" dedi.



"Burada bulunmaktan son derece memnunuz"



Düğünlerini pandemiden dolayı ertelemek zorunda kaldıklarını ifade eden Ruşen Can Akal-Betül Tokaç çifti de, "Bize sunulan güzel bir fırsattı bu. Normalde doğal ortamlarda bulunmayı tercih eden bir çiftiz. İstanbul'da olması bizi mutlu etti. Biz Kemerburgaz'dan geldik. Türkiye'nin belli bölgelerinde var bu tür bahçeler, Silivri'de böyle bir yerin olması hem Türkiye açısından hem de İstanbul açısından çok güzel bir fırsat. Burada bulunmaktan son derece memnunuz" ifadelerini kullandı.



"Başkanımız bizleri yine yalnız bırakmadı"



Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'ın nikahlarını kıydığı Emre Doğan ve Gizem Topal çifti, "Bugün en mutlu günümüzde başkanımız bizleri yine yalnız bırakmadı. Başkanımızın bizdeki yeri çok ayrı, evlilik teklifimizi 14 Şubat'ta yapmıştım. Şimdi de nikahımızı kıydı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bizleri çok mutlu etti" dedi.



Hasat şenliği, yapılan ikramlarla gün boyu devam etti. - İSTANBUL