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Lavanta bahçesi Ankaralıların beğenisine sunuldu - Son Dakika

Lavanta bahçesi Ankaralıların beğenisine sunuldu

24.08.2021 15:46

Lavanta bahçesi Ankaralıların beğenisine sunuldu Mamak Belediyesi'nin iki yıldır üzerinde çalıştıkları lavanta bahçesi hasat zamanını bekliyor.

Lavanta bahçesi Ankaralıların beğenisine sunuldu

ANKARA - Mamak Belediyesi'nin iki yıldır üzerinde çalıştıkları lavanta bahçesi hasat zamanını bekliyor. 23 dönüm araziye, 20 bin lavantanın ekildiği alanda lavantadan üretilen kozmetik ürünlerin yanı sıra, turistik gezi alanı, nikah töreni, fotoğraf çekimi gibi sosyal aktivitelerin de yapılması planlanıyor.

Ankara'nın Mamak ilçesinin Gökçeyurt Mahallesi'nde iki yıldır üzerinde çalışılan lavanta bahçesi için artık hasat zamanı geldi. Mamak Belediyesi'nin önceden boş bir arazi olan, 23 dönüm arazi içerisinde 20 bin lavanta bulunuyor. Lavanta bahçesinde nikah töreni, fotoğraf çekimi, turistik gezi alanı gibi sosyal alanlar haricinde tıpta ve kozmetikte de kullanılması amaçlanıyor. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, lavanta bahçesi hakkındaki planlarını basın toplantısı gerçekleştirerek açıkladı.

"Her şey önce hayal etmekle olur"

İki yıl öncesinde planlanan lavanta bahçesi hakkında amaçladıklarını dile getiren Mamak Belediye Başkanı Köse, "Bugün sizlerle iki yıldır üzerinde titizlikle çalıştığımız hasat alma aşamasına kadar getirdiğimiz lavanta bahçemizle ilgili hem bilgi vermek hem de projemiz yerinde görmenizi sağlamak amacıyla bir aradayız. Biz iki yıl önce şöyle demiştik, 'Güneş yüzlü Mamak'ın altın kalpli insanlarına daha güzel bir Mamak yakışır'. Mottomuz Mamak daha güzel olacaktı. İçinde bulunduğumu lavanta bahçemizle de projelerimizi hayata geçirdiğimiz için artık daha rahat mottoyu değiştirerek diyoruz ki, Mamak daha güzel oluyor. Her şey önce hayal etmekle olur. Lavanta bahçemiz de bizim doğa ile ağaç ile bitkilerle yeşille toprak ile hayallerimizin bir parçası olarak karşımızda duruyor" ifadelerine yer verdi.

"Toprak kokusunu özleyen Mamak'a gelsin diyoruz"

Öncesinde tarla olan alana kurulan alanın şimdilerde popülerliği artan lavanta bahçesi olarak kullanılmasının önemini belirten Murat Köse, "Bu güzel mekana 23 dönüm. 20 bin civarında lavanta ekildi. Bu projeye başladığımızda lavanta bahçemiz bir tarlaydı. Biz artık insanların şehirde bunaldığını betondan asfalttan bıktığını biliyoruz. İnsanın doğa ile iç içe mekanlara ihtiyacı var. Toprak kokusunu özleyen Mamak'a gelsin diyoruz. Ülkeler şehirler birbiriyle yarışıyor, ilçeler de yarışıyor. Şehrin hangi özelliği ön plana çıkarılmalı diye baktığımızda şehirde yaşayan insanların huzur içinde olması, yaşadığı şehirden mutluluk duyması, bir taraftan da bir cazibe oluşturarak başka şehirlerden ilçelerden inşaların paraya gelerek ekonomik olarak bir katkı yapması açısından baktığımızda, şehirlerin rekabet içinde olduğunu biliyoruz. Biz de buna acaba nasıl katkı veririz Mamak'ın hangi özelliğini ön plana çıkartabiliriz diye düşündüğümüzde yeşili suyu ve doğasını seçtik. İç turizm açısından da bakılabilir bu. Bir taraftan da bir huzur ortamı olsun istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"Lavanta bahçeleri artık Türkiye'nin değişik yerlerinde ün yapıyor"

Lavanta bahçesinin hem sosyal aktivite kaynağı hem de hasat sonrası ekonomik bir değer olduğunu aktaran Köse, "Lavanta endüstriyel bir ürün. Ekonomik bir değer olarak da aynı zamanda kullanılan bir ürün. Katma değeri çok yüksek bir ürün. Tıpta ve kozmetikte kullanılıyor. Bu sürecin içinde daha çok kullanıldığını göreceğiz. Lavanta bahçeleri artık Türkiye'nin değişik yerlerinde ün yapıyor. İnsanlar da 'Şurada lavanta bahçesi varmış gidelim' diyorlar. Tüm Ankaralıları artık çok uzağa gitmek yok diyorum ve lavanta bahçemize davet ediyorum" diye konuştu.

Lavanta bahçesi Ankaralıların beğenisine sunuldu
Lavanta bahçesi Ankaralıların beğenisine sunuldu
Lavanta bahçesi Ankaralıların beğenisine sunuldu
Lavanta bahçesi Ankaralıların beğenisine sunuldu

Mamak Belediyesi, Lavanta, Ankara, Hasat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Lavanta bahçesi Ankaralıların beğenisine sunuldu - Son Dakika


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