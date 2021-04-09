Lavanta bahçesi yaza hazırlanıyor

Merkezefendi Belediyesi, 27 dekarlık Lavanta bahçesine dikilen 15 adet lavantanın bakımın sürdürerek yaza hazırlıyor. Yaklaşık 60 dekar büyüklüğe ulaşacak alanın içerisinde seyir terasının olacağı da belirtildi.

Merkezefendi Belediyesi ilçe genelindeki çalışmalarına devam ediyor. Yenişafak Mahallesi'ndeki 27 dekarlık Lavanta Bahçesi'ne dikilen 15 bin adet lavantanın bakımı sürdürülürken yamaçlık alana da 2 bin adet adaçayı dikilecek. Masal Parkı'na kadar uzanacak olan Lavanta Bahçesi içerisinde barındıracağı büfe, seyir terasları, yürüyüş yolları ve otopark alanıyla birlikte toplam 60 dekarlık büyüklüğe ulaşacak. Temmuz ayında tamamlanması planlanan lavanta bahçesinde vatandaşlar aileleriyle birlikte güzel manzara ve hoş kokular eşliğinde keyifle vakit geçirebilecek.

"İlçemiz hoş kokulara, hoş bir görüntüye bürünecek"

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, daha güzel, daha yeşil ve yaşamaya değer bir Merkezefendi için çalıştıklarını söyledi. Başkan Doğan, "Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz Lavanta Bahçemizi kısa bir süre içerisinde tamamlayacak, ilçemize kazandıracağız. Burada ektiğimiz lavantalar, bakımını sürdürdüğümüz lavantalar çiçek vermeye başlayınca inanıyorum ki ilçemiz hoş kokulara, hoş bir görüntüye bürünecek. Çehresini her geçen gün pozitif yönde değiştirdiğimiz Merkezefendimize en doğru şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz. Daha güzel, daha yeşil ve yaşamaya değer bir Merkezefendi için çalışıyoruz" diye konuştu. - DENİZLİ