Lavanta bahçesinde bulduğu altınları TSKGV'ye bağışladı - Son Dakika

Isparta'da bir kişi, geçen yıl lavanta bahçesinde bulduğu altınların sahibine ulaşamayınca, Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'na (TSKGV) bağış yaptı.

Keçiborlu ilçesine bağlı Kuyucak köyünde yaşayan 71 yaşındaki Ziya Doğan, gazetecilere, 17 Ağustos 2019'da kendisine ait lavanta bahçesinde, içinde altın yüzük ve bileziklerin olduğu bir kutu bulduğunu belirtti.

Kutunun sahibine ulaşmak için çeşitli girişimlerde bulunduğunu anlatan Doğan, ilçeye gelen tur şirketleri ile iletişime geçtiğini, emniyete başvurduğunu ancak bir sonuç alamadığını ifade etti.

Kutu içerisinde Devlet Demir Yolları tarafından verilen 22 ayar bir madalya da bulunduğunu aktaran Doğan, "Devlet Demir Yolları'na da ulaştım ancak madalyanın çok eski olduğunu söylediler. Sahibine ulaşamadık." dedi.

"Emaneti bugüne kadar sahip çıktım"

Emaneti bugüne kadar muhafaza ettiğini vurgulayan Doğan, bir kuyumcuya gidip, altınları paraya çevirdiğini ve 14 bin 215 lirayı da Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'nın hesabına yatırdığını kaydetti.

Bu durumun kendisini sorumluluk altında bıraktığını belirten Doğan, "Altınlar 14 bin 215 lira yaptı, hepsini de vakfa bağışladım. Dolayısıyla bu sorumluluktan kurtuldum. Sahibi çıksaydı daha mutlu olacaktım. Bugüne kadar çıkmadı, daha da fazla bende durmasının bir anlamı yoktu. Silahlı Kuvvetlerimize teslim etmenin onuru içerisindeyim." ifadelerini kullandı.