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Lavanta, çiftçinin alternatif ürünü oldu - Son Dakika

Lavanta, çiftçinin alternatif ürünü oldu

28.07.2021 11:50

Lavanta, çiftçinin alternatif ürünü oldu Kokusu ve rengiyle aromatik bitki olan lavantanın Yozgat'ta ekim alanı genişliyor.

Lavanta, çiftçinin alternatif ürünü oldu

YOZGAT - Kokusu ve rengiyle aromatik bitki olan lavantanın Yozgat'ta ekim alanı genişliyor. Lavanta yetiştiriciliğine ilginin arttığı kentte oluşturulan lavanta bahçeleri çiftçinin alternatif ürünü oldu.

Türkiye'nin önemli tarım ve hayvancılık bölgelerinden olan Yozgat'ta çiftçi, arpa ve buğday yerine aromatik bitki olan lavantaya yöneldi. Son yıllarda üretimi artan lavanta, kozmetikten temizlik sektörüne, sağlıktan sanayiye kadar geniş bir alanda kullanılıyor. Bu kapsamda Yozgat'ta elektrik teknikeri Murat Özyılmaz buğday, arpa gibi hububata alternatif ürün olarak lavanta yetiştiriciliğine başladı. Merkeze bağlı Topçu köyünde ailesinin de yardımıyla 2 yıl önce 2 dönüm alana lavanta eken Özyılmaz, Yozgat koşullarında da lavanta yetiştiriciliğinin yapılabileceğini gösterdi. Yozgat'ta lavanta yetiştiriciliğinde örnek olmayı hedefleyen Özyılmaz, lavantadan tıpta, kozmetikte birçok farklı sektörde kullanıldığını söyledi.

Lavantanın yağından yararlandığını ayrıca arıcılık ile ilgilendiğini ve lavanta balı ürettiğini de belirten Özyılmaz, bu yıl 2 bin 500 lavanta fidesi üreterek satışını yaptığını söyledi. Özyılmaz lavanta demeti ve kesesi yaparak ekonomisine ayrıca katkı sağladığını da ifade etti.

Lavanta bahçesi, vatandaşların da ilgisini çekiyor. Bahçeyi gören vatandaşlar hem fotoğraf çekiniyor hem de lavanta demeti satın alıyor.

"Korona virüse karşı lavanta ile korunuyorum"

Oğlu ile iki yıldır lavanta yetiştiriciliği yaptığını söyleyen Doğan Özyılmaz, lavantanın korona virüse karşı koruyucu etkisi olduğunu söyleyerek pandemi sürecinde lavantadan faydalandığını dile getirdi. Özyılmaz "İki yıldır lavanta işi ile uğraşıyorum. Pandemi döneminde sürekli gece yatarken yastığın altına bir paket lavanta koyuyorum ve virüse karşı yakalanmayı önlemiş oluyorum. Sürekli içeri koku yayıyor. Biz de rahat etmiş oluyoruz. Diğer odalara salona ve mutfağa sürekli lavanta destesi koyarak iki yıldır bu hastalıktan korunmaya çalışıyorum. Sürekli lavanta bahçesi içerisinde yaşıyoruz rahatız, çok güzel kokusu var" dedi.

"Lavantanın Yozgat'ta da yetiştirilebileceğini kanıtladım"

Televizyondan izlediği bir haberden etkilenerek 2 yıl önce lavanta yetiştiriciliğine başladığını anlatan Murat Özyılmaz ise "Köyde babamın arazisinde 2 dönüm alanda lavanta yetiştiriciliği yapmaya karar verdim. 2 yıl önce bir haberden etkilenerek bu işe başladım ve lavanta fidesi siparişi verdim. Ailemin de yardımıyla bahçeye lavantaları ektim. Aslında fazla umudum yoktu, Yozgat'ta olabileceğini düşünmüyordum. Ancak iyi bir bakımla ben güzel verim elde ettim lavantadan. 2 yıl içinde yüzde 300-400 oranında verim elde ettim. Yozgat'ta da yapılabilir, yetiştirilebilir olduğunu kanıtladım. Aslında lavanta yetiştiriciliği yapmamın amacı halkımıza farklı bir vizyon kazandırmak" şeklinde konuştu.

"Hububattan daha fazla verim elde ediyorsunuz"

Türkiye'nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat'ta arpa, buğday ve mercimeğe alternatif bir ürün olarak lavanta yetiştiriciliğine başlayan Özyılmaz, "Tarım ürünlerinden buğday, arpa mercimekten daha fazla verim verdiğini düşündüğüm için ben de lavantanın yapılabilirliğini görmek açısından yaptım ve olabildiğini gördüm. Diğer tarım ürünlerine göre çok fazla verim alınabilen bir ürün. Her sene hasattan sonra kendisini katlayarak geliştiren bir ürün. Fazla bir bakım da istemiyor 1-2 yıl bakımını yaptıktan sonra 15 yıl boyunca verim elde edebiliyorsunuz. Bunu Yozgatlı vatandaşlarımıza tavsiye ediyorum" diye konuştu.

"Bu yıl 2 bin 500 fide yetiştirdim"

Lavantanın yağından, balından ve oluşturduğu görsellikle turizminden faydalanılabileceğini dile getiren Özyılmaz, "Lavanta tıpta, kozmetikte, deterjan sanayinde parfümlerde ve birçok alanda farklı sektörlerde kullanılabilen bir ürün. Yağından hatta suyundan dahi faydalanılabilen bir ürün. Benim ilk hedefim yağından yararlanmaktı. Fakat farklı alanlarda da kullandım hem demet yapıp satışını yaptım hem de kurutup lavanta keseleri haline getirerek satışını yapıyorum. Lavanta balı üretmek için arıcılık sertifikası aldım, arı aldım ve lavanta ile besliyorum onları. Aynı zamanda fidesini de üretmek için girişimlerde bulundum. İlk yıldan itibaren lavantanın çeliklerini alarak yetiştirmeye başladım. Yetiştirdiğim çelikleri kendi bahçemde değerlendirdim. Kendi bahçemin bir kısmını onlardan oluşturdum. Fidelerin satışını da yapıyorum fide yetiştirmeye de başladım 2 bin 500 fide yetiştirdim bu yıl için. Farklı illerden fide için talepler oldu, şehrimizden farklı köy ve ilçelerden talep edenler oldu. Lavanta yetiştiriciliğinin Yozgat'ta yapılacağına inanıyorum" dedi.

Lavanta, çiftçinin alternatif ürünü oldu
Lavanta, çiftçinin alternatif ürünü oldu
Lavanta, çiftçinin alternatif ürünü oldu
Lavanta, çiftçinin alternatif ürünü oldu
Lavanta, çiftçinin alternatif ürünü oldu
Lavanta, çiftçinin alternatif ürünü oldu
Lavanta, çiftçinin alternatif ürünü oldu
Lavanta, çiftçinin alternatif ürünü oldu
Lavanta, çiftçinin alternatif ürünü oldu
Lavanta, çiftçinin alternatif ürünü oldu

Lavanta, Yozgat, Tarım, Bitki, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Lavanta, çiftçinin alternatif ürünü oldu - Son Dakika Ekonomi


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