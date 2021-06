Lavanta dallarıyla süslenen elbiseli modelle fotoğraf çektirmek için sıraya girdiler - Son Dakika

Edirne'de devam eden 4. Lavanta Tarla Günleri kapsamında bir sanat atölyesince lavantayla süslenen elbise ilgi gördü.

Edirne Valiliği himayesinde Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve Edirne Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliğinde bu yıl 4'üncüsü gerçekleştirilen Lavanta Tarla Günleri çeşitli etkinliklerle devam etti.

Etkinlikler kapsamında lavanta dallarıyla süslenen elbise dikkati çekti. Pavli Atölyesince hazırlanan elbise ve lavantadan hazırlanan taçla gezen modelle vatandaşlar fotoğraf çektirdi.

Elbiseyi giyen Melis Öksüz, AA muhabirine, kıyafetinin bu denli ilgi göreceğini sanmadığını, ilgi karşısında şaşırdığını belirtti.

Herkesin fotoğraf çektirme talebine yetişmeye çalıştığını ifade eden Öksüz, "Burada güzel bir fırsat bulmuş olduk. Lavanta kıyafetini çok beğendiler. Çocuklar, aileler çok ilgi gösterdi. Herkes fotoğraf çektirmek istedi bende fotoğraf çektirdim güzel anılarım oldu burada." diye konuştu.

Pavli Atölyesi kurucusu Gülşen Gürses de kurgusal etkinlikler kapsamında kurgusal fotoğraf atölyeleri hazırladıklarını ifade etti.

Atölyelerinde doğadan beslendiklerini anlatan Gürses, "Çiçekleri, yaprakları kullanarak elbise yaptık. Bugün de konumuz lavanta olduğumuz için onun güzelliğine dikkat çekmek için lavanta kraliçesi oluşturduk. Herkes çok beğendi fotoğraf çektirdi." dedi.

"50 bin ziyaretçi hedefimiz var"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk ise eski başkent Edirne'nin aynı zamanda kültür turizminin başkenti olduğunu aktardı.

Edirne'nin müzeler ve festivaller kenti olmaya emin adımlarla ilerlediğini dile getiren Soytürk, şunları kaydetti:

"Kültür ve Turizm Bakanlığımızın şehrimizde yürüttüğü müze çalışmaları, Edirne Valiliğimizin yürüttüğü müze çalışmalarına ilaveten Edirne 4. Lavanta Günleri de artık geleneksel hale geldi. Her geçen gün yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisiyle karşı karşıyayız. Pandemi sürecinden çıktık ama normalleşmeye geçtiğimiz bu süreçte maske, mesafe ve hijyene dikkat ederek birbirinden ilginç etkinliklerle, çocuktan yetişkinlere yaşlılarımıza kadar her birini ilgilendiren, her birinin keyif alacağı etkinliklerimizi burada vatandaşlarımıza sunuyoruz."

Soytürk 2 gün içinde 25 bin ziyaretçi ağırladıklarını belirtti.

Lavanta tarlasının gelecek hafta cumartesiye kadar açık kalacağını vurgulayan Soytürk, "50 bin ziyaretçi hedefimiz var." dedi.

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek de lavantanın 4-5 yıl öncesine kadar bölgede tarımı yapılmazken ciddi üretim alanlarına ulaştığını anlattı.

Edirne'de 560 dekar lavanta ekim alanına ulaşıldığını belirten Tülek, "Her geçen gün ekim alanı artıyor. Tabi bunun argo ve eko turizm açısından durumu değerlendirildiğinde gerçekten lavanta tıbbi aromatik bir bitki olmasının yanında güzel görüntüsüyle de birçok ziyaretçimiz var. Renkli ve güzel bir bitki." diye konuştu