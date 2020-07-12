Lavanta diyarı İdris köyü doğal stüdyo ortamı arayanların uğrak yeri oldu - Son Dakika

Lavanta diyarı İdris köyü doğal stüdyo ortamı arayanların uğrak yeri oldu

Türkiye'nin ikinci büyük lavanta üretim merkezi Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesine bağlı İdris köyündeki her geçen gün artan lavanta tarlaları, doğal stüdyo görünümüyle görenlerin beğenisini topluyor.

Türkiye'nin ikinci büyük lavanta üretim merkezi Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesine bağlı İdris köyündeki her geçen gün artan lavanta tarlaları, doğal stüdyo görünümüyle görenlerin beğenisini topluyor.

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Apa Yaylası'nda en yüksek rakımda yer alan köydeki ardıç ve çam ormanları arasında 2 bin 300 dekara ulaşan lavanta tarlaları, hem köyden kente dönüşü hızlandırıyor hem de yerli ve yabancı turistleri bölgeye çekiyor.

İdris köyü Muhtarı Sami Şahin, yaptığı açıklamada, köylerinde lavanta üretiminin her geçen yıl arttığını ve ekonomiye ciddi katkısının olduğunu söyledi.

Köylerinin turizm potansiyelinin de her geçen gün arttığını dile getiren Şahin, "Daha önce 2 bin dekar alanda olan lavanta üretimi şu anda 2 bin 300 dekara ulaştı. Bu da köyümüzün geliri artırmaya başladı. Arsalarımızın değeri artmaya başladı. Tarlalarımız daha değerli hale geldi. Sürekli yerli ve yabancı turistler gelmeye başladı." dedi.

"Köy nüfusu 230'a çıktı"

Ürettikleri lavantalara ulusal zincir marketlerinin ve deterjan fabrikalarının talip olduğunu aktaran Şahin, kendileriyle iletişime geçen 3-4 fabrika yetkilisinin köyde üretilen lavantaların yağlarını almak istediklerini vurguladı.

Lavanta üretimi ile kentten köye dönüşlerin hızlandığına dikkati çeken Şahin, şunları kaydetti:

"Geçen sene yaş lavanta 2 liraydı, bu sene ise yaş lavanta 3 liraya gidiyor. Lavanta kurusu ise 18-20 liraya çıktı. Gelirimizin artmasıyla köye dönüşler başladı. Şu anda 6-7 tane yeni ev inşaatı yapılıyor. Artık insanlar şehirden köye gelmek istiyor. Allah'a çok şükür kazancımız da iyi. Her şey çok güzel. Geçen sene nüfusumuz 186 idi. Bu sene 230 oldu. Dışarıdaki vatandaşlarımız babalarından kalan tarlaları ekmek için buraya geliyor."

Şahin, lavanta üretimi için kooperatif kurarak, gelirlerini artırmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Türkiye, Dazkırı, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 13:17 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lavanta diyarı İdris köyü doğal stüdyo ortamı arayanların uğrak yeri oldu - Son Dakika
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