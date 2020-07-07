Lavanta hasadı başlıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Menteşe ilçesi kırsal Yeniköy Mahallesi'nde 27 dönümlük arazinin 5 dönümüne dikilen lavanta bitkisinin hasat zamanı yaklaştı. Bu ay sonunda başlayacak Lavanta hasadı öncesi Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, lavanta tarlasında temsili hasat yaptı.



"Lavanta tarlası önemli bir turizm merkezi olacak"



2017 yılında dikilen lavantaların beş yıl sonra tam anlamıyla verim alınacağını belirten Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, "2017 yılında Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak burada 'Koku Vadisi' oluşturmak üzere kendimize ait tarlada gerekli düzenlemeyi yaparak lavantalarımızı diktik. 2017 yılından bu yana verim almaya başladık. Ama lavanta 5 yıl sonra en yüksek verime ulaşıyor. Hem yetiştiren, üreten ve kazanan, aynı zamanda turizm alanında da bu lavanta bahçelerini gezip, burada fotoğraf çektirmek ve kokusunu içlerine çekmek için önemli bir turizm ziyaret merkezi haline gelecek. 2-3 sene sonra burada bambaşka bir manzara ile karşılaşacağız. Burada tarıma dayalı ve onun türevleri olarak çok önemli bir ekonomik döngü ve girdi sağlanmış olacak" dedi.



"Türkiye'nin geleceği tarımda"



Türkiye'nin geleceği tarımda olduğunu, bunu Kovid salgınının çok sert bir şekilde hatırlattığını belirten Başkan Gürün, "Boş kalan arazimizin olmaması lazım. Muğla coğrafyasında 'adamı diksen adam çıkacak' tabiri ile her şey yetişebilir. Kırsalda üretip, kıyıda tüketmemiz lazım. Şu anda her şey dahil sistemi ile çalışan turizmde tüketimini yapmamız gerekiyor. Muğla'nın toprak haritası oluştu. Üniversitede Üniversitemiz ile birlikte kurduğumuz laboratuvarda Muğla'nın ve Türkiye'nin başka illerinden yaprak, toprak su tahlili geliyor. Diyorlar ki 'Muğla turizm kenti, tarım da yapıldığı kadar yapılır' diyenler oldu. Ama şu anda dünyanın ve Türkiye'nin geldiği konu tarımın ne kadar önemli ve gelecekte ne kadar daha dikkatle ve muhakkak suretle bir devlet politikası olarak tarımın desteklenmesi ortaya çıktı" dedi. - MUĞLA