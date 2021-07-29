Üye Girişi
Lavanta hasadı için işçi bulmakta zorlanan hekim, hasat makinesi geliştirdi - Son Dakika

Lavanta hasadı için işçi bulmakta zorlanan hekim, hasat makinesi geliştirdi

29.07.2021 11:04
Lavanta hasadı için işçi bulmakta zorlanan hekim, hasat makinesi geliştirdi, System.String[]

Türkiye'nin en büyük adası konumundaki Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde lavanta üretimiyle ilgilenen Dr. Hakan Eyi, hasat döneminde işçi bulmakta zorluk çekince kendi hasat makinesini yaptı.

Türkiye'nin en büyük adası konumundaki Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde lavanta üretimiyle ilgilenen Dr. Hakan Eyi, hasat döneminde işçi bulmakta zorluk çekince kendi hasat makinesini yaptı.

Gökçeada Devlet Hastanesinde 19 yıldır görev yapan Uzman Dr. Hakan Eyi, 6 yıl önce lavanta konusunda araştırma yapmaya başladı.

Adanın özgün koşullarına uygun tarım arayışındayken, lavanta tarımının daha uygun olduğunu belirleyen Eyi, Şirinköy'deki üretim alanını her geçen yıl genişleterek 30 dekara ulaştırdı.

Adanın zorlu koşulları nedeniyle hasat için işçi bulmakta güçlük çeken Hakan Eyi, yurt dışındaki örneklerden de yola çıkarak tasarladığı makineyi iki ustasıyla 14 ayda hasada uygun hale getirdi.

Dizel bir motor üzerine yapılan 4 tekerlekli araca, lavanta kesimi için bıçaklar ile hasat edilen ürünlerin toplandığı bant yerleştirerek işçilikten ve zamandan tasarruf eden Eyi, elde ettiği ürünleri hediyelik eşya ve sabun olarak değerlendiriyor.

Hakan Eyi, AA muhabirine, lavanta konusunda yaptıkları araştırma ve geliştirme çalışmalarına makineyle devam ettiklerini söyledi.

Gökçeada'nın doğal güzelliklerinin yanı sıra özellikle tıbbi ve aromatik bitkilerin üretimi için çok uygun bir alan olduğunu ancak bitkilerin hasadı konusunda işçi sıkıntısı çekildiğini belirten Eyi, "Yurt dışında lavanta hasadı için bazı makineler var ancak bunların Türkiye'ye getirilmesi büyük maliyet. Ben bir doktorum ve lavanta bizim için bir hobi. Bu maddi yükü karşılamam imkansızdı. Ben de bunu biz yapamaz mıyız diye düşündüm ve sonuç gayet başarılı. 14 ayda kendi hasat makinemizi geliştirdik. Çok şükür hasat yapıldı ve yapılmaya devam ediliyor. Sonuç güzel." diye konuştu.

"Hızlıca bir hasat gerekiyor"

Eyi, hasat döneminde lavantanın belirli bir sürede bitirilmesi gerektiğine işaret ederek, şunları anlattı:

"Yağın uçmaması ve maksimum seviyeye ulaştığında en iyi verimi alabilmeniz için doğru sürede ve hızlıca bir hasat gerekiyor. Biçilen lavantanın kazana uygun zamanda yetişmesi lazım. Hepsi bir zincirin halkası aslında. İşçi bulamayınca, bulduğumuz işçiyi bu tempoda çalıştıramayınca, sayımız eksik olunca çok sıkıntılar yaşadık. Tabii araştırma yaptık İtalya'da, Bulgaristan'da ve Fransa'da bulduk. Lavanta biçme makinesi yapmışlar. Ama son derece teknolojik ve pahalı makineler bunlar. Bizim bunu kendi başımıza getirmemiz çok zordu. Biz de kendimiz yapmaya karar verdik. Akıl yürüttük, makineyi tarlaya sokup defalarca test yaptık. Olmadı bir daha söktük, ustalarla akıl yürüttük. Her defasında bir eksiğini saptadık, bir başka parça ekleyerek devam ettik. 14 ayda aynı doktorluk yaptığım gibi makinecilik de yaparak bu işi bitirdik çok şükür. Bu sürenin sonunda artık lavanta biçer duruma geldik."

Hasadın devam ettiğini anlatan Eyi, geçmiş dönemlerde 100 kilogram İngiliz türü lavantadan 1 litre yağ çıkardıklarını, verimliliğin dönem dönem değiştiğini kaydetti.

Türkiye, Lavanta, Hasat, işçi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Lavanta hasadı için işçi bulmakta zorlanan hekim, hasat makinesi geliştirdi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı: Veriler, büyümenin yüksek oranda gerçekleşeceğine işaret ediyor 10:58 Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı: Veriler, büyümenin yüksek oranda gerçekleşeceğine işaret ediyor Altın güne yükselişle başladı, 498 liradan satılıyor 10:54 Altın güne yükselişle başladı, 498 liradan satılıyor Suriyeli babaya meydan dayağı! 1,5 yaşındaki bebeğine işkence yaptığı iddia edildi 10:40 Suriyeli babaya meydan dayağı! 1,5 yaşındaki bebeğine işkence yaptığı iddia edildi
Televizyonunu satışa çıkaran vatandaştan çaresiz ilan: Bebek bezi ve maması ile takas olur 10:03 Televizyonunu satışa çıkaran vatandaştan çaresiz ilan: Bebek bezi ve maması ile takas olur Alevi ve Bektaşi derneklerinden İBB'ye ismi tepkisi: Eğlence programına bu isim koyulmaz 09:42 Alevi ve Bektaşi derneklerinden İBB'ye ismi tepkisi: Eğlence programına bu isim koyulmaz Son Dakika: ABD'nin Alaska eyaletinde 8.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi, tsunami alarmı verildi 09:37 Son Dakika: ABD'nin Alaska eyaletinde 8.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi, tsunami alarmı verildi
Sevgilisinin yüzüne asit attığı Berfin Özek, o şahısla barışma günlerini anlattı: İntikam almak için gittim 09:10 Sevgilisinin yüzüne asit attığı Berfin Özek, o şahısla barışma günlerini anlattı: İntikam almak için gittim Eşiyle tartışan genç kadın kafasına sıktı, ölüm haberini alan yakınları damada saldırdı 23:37 Eşiyle tartışan genç kadın kafasına sıktı, ölüm haberini alan yakınları damada saldırdı

Son Dakika Haberleri
11:07 Tuğba Özay, felç geçirdi! Manavgat'ta çıkan yangında çiftliği yanmış
10:58 Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı: Veriler, büyümenin yüksek oranda gerçekleşeceğine işaret ediyor
10:54 Altın güne yükselişle başladı, 498 liradan satılıyor
10:53 ABD'deki 8.2'lik depremin görüntüleri korkuttu! Sokaklar siren sesleriyle inledi
10:49 Mehmet Ali Erbil, çocukluk yıllarını anlatırken ''Annem bizi eşine çok ezdirdi'' diyerek gözyaşlarını tutamadı
10:40 Suriyeli babaya meydan dayağı! 1,5 yaşındaki bebeğine işkence yaptığı iddia edildi
10:38 Son Dakika: Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'ne yönelik roketli saldırı yapıldı
10:13 İYİ Partili İlay Aksoy'un paylaştığı Afgan mültecilerle ilgili video sosyal medyada tepki topladı
10:03 Televizyonunu satışa çıkaran vatandaştan çaresiz ilan: Bebek bezi ve maması ile takas olur
09:59 Bülent Ersoy, Bodrum tatilinde makyajsız görüntülendi
Tuğba Özay, felç geçirdi! Manavgat'ta çıkan yangında çiftliği yanmış Tuğba Özay, felç geçirdi! Manavgat'ta çıkan yangında çiftliği yanmış         
11:08
ABD'deki 8.2'lik depremin görüntüleri korkuttu! Sokaklar siren sesleriyle inledi ABD'deki 8.2'lik depremin görüntüleri korkuttu! Sokaklar siren sesleriyle inledi         
10:54
Mehmet Ali Erbil, çocukluk yıllarını anlatırken ''Annem bizi eşine çok ezdirdi'' diyerek gözyaşlarını tutamadı Mehmet Ali Erbil, çocukluk yıllarını anlatırken ''Annem bizi eşine çok ezdirdi'' diyerek gözyaşlarını tutamadı         
10:50
İYİ Partili İlay Aksoy'un paylaştığı Afgan mültecilerle ilgili video sosyal medyada tepki topladı İYİ Partili İlay Aksoy'un paylaştığı Afgan mültecilerle ilgili video sosyal medyada tepki topladı         
10:14
Bülent Ersoy, Bodrum tatilinde makyajsız görüntülendi Bülent Ersoy, Bodrum tatilinde makyajsız görüntülendi         
10:00
Kene belası geri döndü! Genç kadın, hastanede hayatını kaybetti Kene belası geri döndü! Genç kadın, hastanede hayatını kaybetti         
09:40
Manavgat felaketinin sonucu gün ağarınca ortaya çıktı! Manavgat'taki yangın kareleri yürek burktu Manavgat felaketinin sonucu gün ağarınca ortaya çıktı! Manavgat'taki yangın kareleri yürek burktu         
09:13
Son Dakika: Alevlere esir olan Manavgat'tan acı haber! 82 yaşındaki bir vatandaşımız hayatını kaybetti Son Dakika: Alevlere esir olan Manavgat'tan acı haber! 82 yaşındaki bir vatandaşımız hayatını kaybetti         
09:08
Sevgilisiyle barışan Şeyma Subaşı'dan uzun bir aradan sonra ilk poz geldi! Mesajı da bir hayli dikkat çekici Sevgilisiyle barışan Şeyma Subaşı'dan uzun bir aradan sonra ilk poz geldi! Mesajı da bir hayli dikkat çekici         
22:43
Kışkırttığı fil tarafından feci şekilde ezilerek hayatını kaybetti Kışkırttığı fil tarafından feci şekilde ezilerek hayatını kaybetti         
22:41
Osmaniye'de çıkan orman yangını sürüyor! Tedbir amacıyla evler boşaltıldı Osmaniye'de çıkan orman yangını sürüyor! Tedbir amacıyla evler boşaltıldı         
22:21
Gonca Vuslateri'den radikal imaj değişikliği! Görenler gözlerine inanamadı Gonca Vuslateri'den radikal imaj değişikliği! Görenler gözlerine inanamadı         
21:54
Kaza sonucu hastaneye kaldırılan adamı eli ve ayağından yatağa bağladılar Kaza sonucu hastaneye kaldırılan adamı eli ve ayağından yatağa bağladılar         
21:13
Eski Güzellik Kraliçesi Regina Turner'ın evliliği boyunca eskortluk yaptığı ortaya çıktı Eski Güzellik Kraliçesi Regina Turner'ın evliliği boyunca eskortluk yaptığı ortaya çıktı         
19:55
Bakan Soylu'dan düzensiz göçmen eleştirilerine anlamlı yanıt: Memleket zor dönemdeyken bileziklerini gönderdiler Bakan Soylu'dan düzensiz göçmen eleştirilerine anlamlı yanıt: Memleket zor dönemdeyken bileziklerini gönderdiler         
17:35
"Bana itaat sözü verdiniz" diyen Oğuzhan Asiltürk'e Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu cevap verdi         
17:34
Motosiklette iç çamaşırı görünen kadını kameraya alıp hakaret etti! Çığ gibi tepki topladı Motosiklette iç çamaşırı görünen kadını kameraya alıp hakaret etti! Çığ gibi tepki topladı         
16:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2021 11:13:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Lavanta hasadı için işçi bulmakta zorlanan hekim, hasat makinesi geliştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement