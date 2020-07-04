Malatya'nın Arguvan ilçesinde Lavanta hasadının başlaması nedeniyle Lavanta hasat günü düzenlendi.



Tarım ve Orman İl Müdürlüğü kontrolünde Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi amacı ile 2018 yılında Arguvan ilçesi İçmece Mahallesinde 3 dekarlık alanda Isparta'dan getirilen 6 bin adet Lavandula Angustifolia çeşidi ile ekimi gerçekleştirilmişti.



Tarım ve Orman İl Müdürlüğü faaliyetleri kapsamında Marjinal olarak 4. ve 5. sınıf olarak değerlendirilen tarım arazilerinin değerlendirilmesi amacı ile 2018 yılında dikimi gerçekleştirilen Lavanta bitkisinin 2020 yılı Temmuz ayının ilk haftasında tam çiçeklenmesi ile hasadı yapıldı.



Hasat gününe, Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdür Vekili Badin Kılıç, teknik personeller ve üreticiler katıldı.



Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, Lavanta dikimi ve hasadıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Çiftçimiz Abdulvahap Gazi Aslan 2017 yılında Lavanta bitkisi ile Fransa'da tanışmış bitkiyi benimsemiş ve kendi yaşadığı mahallede lavanta yetiştiriciliğine başlayarak 2019 yılında ürettiği ürünleri İstanbul iline pazarlamıştır. 2020 yılında DİTAP kaydını yaparak ürün pazarlamasını DİTAP üzerinden gerçekleştirecek olan üreticimiz, 2020 yılında hasat ettiği Lavanta Çiçeklerini Distilasyon ile Lavanta yağı ve Suyunu elde edecektir. Bitkisel Üretim Faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi amacıyla bölgede kümelenme şeklinde faaliyetlerin devamlılığı için bu çalışmalara devam edilecektir" dedi.



İl Müdürlüğü olarak örnek çiftçi modelinde üreticilerin özellikle tıbbi ve aromatik bitki üretim alanını genişletme, tarımsal mekanizasyon ve pazarlama ile ilgili sorunlarını dinleyerek, Malatya'da ihtiyacı olan tüm vatandaşlara ürün temini konusunda yardımcı olunacağını dile getiren Macit, birçok meyve türü ve endüstriyel bitkilerin yetiştiriciliğinin yoğun olarak yapılmakta olduğunu, bununla birlikte tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliğinin de gelişmekte olduğunu belirtti.



Macit, Lavanta bitkisi ile ilgili teknik bilgiler ve kullanıldığı alanlar hakkında da bilgiler vererek, "Lavanta bitkisi, 1 metreye kadar boylanabilen, yarı çalımsı, çok yıllık bir bitkidir. Lavanta bitkisinin ekonomik olarak kullanılan kısmı çiçekleridir. Bitkinin çiçek ve çiçek saplarından elde edilen uçucu yağ, dünyada ticareti en fazla yapılan 15 uçucu yağdan birisidir. Lavanta uçucu yağı en fazla kozmetik ve parfüm sanayinde kullanılmaktadır. Bunun yanında güzel kokusu nedeniyle sabun ve diğer endüstri kollarında, ilaç sanayinde ve ağrı kesici, sakinleştirici, uykusuzluk giderici özellikleriyle de aromaterapide kullanılmaktadır. İdrar arttırıcı ve romatizma ağrılarını dindirici etkisi de vardır. Lavanta çiçekleri sedatif etkisinden dolayı çay şeklinde de kullanılmaktadır" ifadelerini kullandı. - MALATYA