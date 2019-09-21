Son Dakika Haberleri: 'Lavanta Kokulu Köy'de sezon bitti, çalışmalar bitmedi
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'Lavanta Kokulu Köy'de sezon bitti, çalışmalar bitmedi

30 dakika önce

Türkiye'nin lavanta üretiminin yüzde 85'ini tek başına karşılayan çiçek bahçesi Isparta'da lavanta ile ilgili çalışmalar sezonun sona ermesiyle birlikte farklı şekillerde devam ediyor.

'Lavanta Kokulu Köy'de sezon bitti, çalışmalar bitmedi, System.String[]

Türkiye'nin lavanta üretiminin yüzde 85'ini tek başına karşılayan çiçek bahçesi Isparta'da lavanta ile ilgili çalışmalar sezonun sona ermesiyle birlikte farklı şekillerde devam ediyor. Isparta'nın Keçiborlu ilçesindeki 'Lavanta Kokulu Köy' olarak ünlenen Kuyucak'ta, turizm sezonun sona ermesi ile birlikte eğitim çalışmalarına hız verildi. Köyde stant açan vatandaşlar için hazırlanan eğitimler başladı.


Toplam 251 kişilik nüfusa sahip Kuyucak'ta, Keçiborlu Kaymakamlığı ve Keçiborlu Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan hijyen kursuna 139 kişi başvuru yaptı.


Düzenlenen eğitime Vali Ömer Seymenoğlu, Keçiborlu Kaymakamı Okan Leblebicier, sektör temsilcileri ve çoğunluğu kadınlardan oluşan Kuyucak köyü sakinleri katıldı.


Kursiyerlere eğitimin ardından yaka kartları verileceğini belirten Keçiborlu Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ender Taşdemir ayrıca, köyde 320 saatlik Hediyelik Süs Eşyası Yapımı ve 42 saatlik Açık Alan İşletmeciliği kurslarının açılacağını söyledi.


Vali'den 'kaliteden taviz verilmemesi' uyarısı


Bu tür eğitimlerin amacının vatandaşların ev ekonomilerine katkı sağlamak olduğunu belirten Vali Ömer Seymenoğlu, hijyenin olmasa olmaz bir kriter olduğunu belirterek, eğitimlerin ardından yaka kartı almayanlara ticari faaliyetler için izin verilmeyeceğini kaydetti. Lavanta merkezinin Kuyucak köyü olduğunu belirten Vali Seymenoğlu, satılan ürünlerde kaliteden taviz verilmemesi gerekliliğinin altını çizdi.


Arka sokaklar da turizme açılacak


"Gelecek sezona bugünden itibaren her birlikte hazırlanalım" diyen Vali Seymenoğlu, köyün arka sokaklarının da turizme açılmasının önemine değinerek, pansiyonculuğun arttırılması için çalışmalara devam edeceklerini belirtti.


Kursa katılan Kuyucaklı vatandaşlar ise kursun kendileri için son derece yaralı olacağını belirterek, katkısı olan herkese teşekkür ettiler. - ISPARTA

Türkiye, Isparta, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 11:50 Kaynak: İHA
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