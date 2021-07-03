Üye Girişi
Lavanta Kokulu Köy Sezona Hazırlanıyor - Son Dakika

Lavanta Kokulu Köy Sezona Hazırlanıyor

03.07.2021 21:08
Lavanta Kokulu Köy Sezona Hazırlanıyor, System.String[]

Ülkemizde Lavantanın Başkenti ve Lavanta kokulu köy olarak adlandırılan Keçiborlu ilçesine bağlı Kuyucak köyünde mor şölen başlıyor.

Ülkemizde Lavantanın Başkenti ve Lavanta kokulu köy olarak adlandırılan Keçiborlu ilçesine bağlı Kuyucak köyünde mor şölen başlıyor.

Bahçeler mor rengine kavuşunca ülkemizin bir çok bölgesinden ve yurt dışından gelen tur operatörleri de lavanta bahçelerini rotalarına almaya başladılar.

Lavanta bahçelerine gelen misafirler doğal lavanta stüdyoları içinde bol bol fotoğraf çekildiler hoşça vakit geçirdiler.

Lavanta bahçelerine şehir dışından gelen misafirler ise ilk defa böyle bir güzellik içinde olduklarını belirterek, gördükleri manzara karşısında adeta büyülendiklerini söylediler.

Kuyucak köyü muhtarı Gürol Yılmaz sezonun gelecek hafta başlayacak olmasına rağmen ilginin hayli fazla olduğunu, bu sezon iyi bir lavanta sezonu geçireceklerini belirtti.

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, sezon öncesi beraberinde Keçiborlu Kaymakamı Tahsin Aksu ile birlikte Kuyucak köyünü ziyaret etti.

Vali Seymenoğlu ilk olarak lavanta ürünlerinin satıldığı stantları ziyaret ederek esnaflar ve vatandaşlar ile bir süre sohbet etti.

Kuyucak'ta, Lavanta Kokulu Köy Kadın Girişimciler Kooperatifi geçtiğimiz günlerde Ticaret Bakanlığının da desteği ile kendi sabun üretme tesisini kurdu. Tesise ham madde olarak gelen ürün sabun olarak çıkıyor.

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Sabun üretim tesisinin açılışında yaptığı konuşmada kadınların bir araya gelerek çok güzel işlere imza attığını belirterek, lavantanın tanıtılmasında özellikle kadınların büyük emeğinin olduğunu kaydetti. Vali Seymenoğlu; "köyde lavanta sezonunu 11 Temmuzda bir şenlikle açacağız, ardından etkinler ile devam edeceğiz. Bu köyde lavantanın 70 - 80 yıldır hasadı yapılıyor. Son yıllarda ise lavanta turizmi köyde ön plana çıktı. Kadınlar Kooperatifi de bu hasadının içinde olduğu gibi kırsal turizm ile de lavantanın içindeler. Kadınlarımız şimdi de Ticaret Bakanlığımızın verdiği destek ile lavanta kokulu sabunları kendileri üretmeye başladılar kendilerini tebrik ediyorum dedi.

Vali Seymenoğlu daha sonra Keçiborlu Kaymakamı Tahsin Aksu, köy muhtarı, kooperatif üyeleri ile birlikte açılış kurdelasını keserek sabun üretim tesisini gezdiler, üretim bandını incelediler.

Lavanta Kokulu Köy Kadın Girişimciler Kooperatifi başkanı Rabia Aydemir; Lavantanın getirisini 12 aya yaymak için böyle bir tesisi kurduklarını belirterek, talebe göre faklı kurumlara da sabun üretimi yaptıklarını söyledi.

Lavanta Kokulu Köy Sezona Hazırlanıyor

Gürol Yılmaz, Keçiborlu, Isparta, Lavanta, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Lavanta Kokulu Köy Sezona Hazırlanıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Çekya'yı 2-1 mağlup eden Danimarka, EURO 2020'de yarı finale yükseldi 20:56 Çekya'yı 2-1 mağlup eden Danimarka, EURO 2020'de yarı finale yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 3 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 45 kişi vefat etti, 4 bin 537 yeni vaka tespit edildi 20:30 Son Dakika: Türkiye'de 3 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 45 kişi vefat etti, 4 bin 537 yeni vaka tespit edildi Mine Tugay fotoğrafını 20:06 Mine Tugay fotoğrafını "üzgün" emojisi koyarak paylaştı, hayranlarından "geçmiş olsun" yorumları yağdı
Olay yerindeki muhabir fark etti! Öldü sanılan adam ceset torbasının içinde kıpırdamaya başladı 19:44 Olay yerindeki muhabir fark etti! Öldü sanılan adam ceset torbasının içinde kıpırdamaya başladı Ekmek hamuruyla top gibi oynayan 3 kişi serbest bırakıldı 19:06 Ekmek hamuruyla top gibi oynayan 3 kişi serbest bırakıldı Adı yasak aşk skandalına karışan eski Sağlık Bakanı Hancock'un istifasına Türk usulü kebaplı kutlama 18:05 Adı yasak aşk skandalına karışan eski Sağlık Bakanı Hancock'un istifasına Türk usulü kebaplı kutlama
Ünlü oyuncu Gizem Karaca'nın 17:47 Ünlü oyuncu Gizem Karaca'nın "sıcak paylaşımı" polemiğe sebep oldu: Neden her şeye yorumunuz var 75 bin yılla yargılanıyor ama yasadaki detaya dikkat! Tosuncuk'un maksimum yatacağı hapis şaşırttı 16:54 75 bin yılla yargılanıyor ama yasadaki detaya dikkat! Tosuncuk'un maksimum yatacağı hapis şaşırttı

Son Dakika Haberleri
18:36 Türkiye'ye getirilen "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın, 4 gün gözaltında kalacak
18:35 Mostafa Mohamed'den, Galatasaray'a sevindirici haber! PSV maçında sahada olması bekleniyor
18:04 Fethiye'de can pazarı! Batan tekneden yükselen çığlıklar büyük panik yarattı
17:53 Ali Koç'tan 3 Temmuz açıklaması: Kupayı isteyen arkadaşlar müzemizi ziyaret edebilir
17:48 Fenomenin yaptığı sıcaklık esprisi pahalıya patladı! Bakanlık işletmeye 6 bin lira ceza kesti
17:46 Ünlü oyuncu Gizem Karaca'nın "sıcak paylaşımı" polemiğe sebep oldu: Neden her şeye yorumunuz var
17:16 Fenerbahçe, Napoli'yle sözleşmesi biten Elseid Hysaj için harekete geçiyor
17:03 Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ın aşı isyanı: Karpuzda bile seçimi karpuzcuya bırakan halkın aşı konusunda uzman kesilmesi beni öldürüyor
17:00 Beşiktaş, kamp kadrosuna Tyler Boyd'u dahil etmedi
16:54 75 bin yılla yargılanıyor ama yasadaki detaya dikkat! Tosuncuk'un maksimum yatacağı hapis şaşırttı
John Obi Mikel, Kuveyt ekibi Kuwait SC'ye transfer oldu John Obi Mikel, Kuveyt ekibi Kuwait SC'ye transfer oldu         
21:25
3 çocuk annesi kadın, sevgilisi tarafından boğazı kesilerek katledildi 3 çocuk annesi kadın, sevgilisi tarafından boğazı kesilerek katledildi         
20:46
Kıbrıs Rum Kesimi'ndeki yangın kontrol altına alınamıyor Kıbrıs Rum Kesimi'ndeki yangın kontrol altına alınamıyor         
20:25
Alex Teixeira'nın ailesiyle poz veren Josef de Souza transferin fitilini yaktı: Türkiye'de görüşürüz Alex Teixeira'nın ailesiyle poz veren Josef de Souza transferin fitilini yaktı: Türkiye'de görüşürüz         
20:01
Arka Sokaklar'da Özgür Ozan için ayrılık iddiası! Gerçekleşirse dizinin hayranları çok üzülecek Arka Sokaklar'da Özgür Ozan için ayrılık iddiası! Gerçekleşirse dizinin hayranları çok üzülecek         
19:18
Türkiye'ye getirilen Türkiye'ye getirilen "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın, 4 gün gözaltında kalacak         
18:37
Fenomenin yaptığı sıcaklık esprisi pahalıya patladı! Bakanlık işletmeye 6 bin lira ceza kesti Fenomenin yaptığı sıcaklık esprisi pahalıya patladı! Bakanlık işletmeye 6 bin lira ceza kesti         
17:49
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ın aşı isyanı: Karpuzda bile seçimi karpuzcuya bırakan halkın aşı konusunda uzman kesilmesi beni öldürüyor Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ın aşı isyanı: Karpuzda bile seçimi karpuzcuya bırakan halkın aşı konusunda uzman kesilmesi beni öldürüyor         
17:04
Kazmanın sert bir cisme çarpması panik yarattı! Ölen kişinin sadece başı ve ayakları çıktı Kazmanın sert bir cisme çarpması panik yarattı! Ölen kişinin sadece başı ve ayakları çıktı         
16:52
Ünlü tenis güzeli Camila Giorgi'nin cesur pozları gündem oldu Ünlü tenis güzeli Camila Giorgi'nin cesur pozları gündem oldu         
16:43
92 yaşındaki klasik aracına gözü gibi bakıyor! 600 bin lira teklif ettiler, reddetti 92 yaşındaki klasik aracına gözü gibi bakıyor! 600 bin lira teklif ettiler, reddetti         
14:57
Malatya'da yaşayan 110 yaşındaki Mahmut dede günde 2 litre kola içiyor Malatya'da yaşayan 110 yaşındaki Mahmut dede günde 2 litre kola içiyor         
13:04
Mert Fırat ve eşi İdil Fırat'ın pazar çıkarması görenleri şaşkına çevirdi Mert Fırat ve eşi İdil Fırat'ın pazar çıkarması görenleri şaşkına çevirdi         
12:22
Türkiye Elektrik İletim AŞ, Cumhurbaşkanı kararıyla özelleştirme kapsamına alındı Türkiye Elektrik İletim AŞ, Cumhurbaşkanı kararıyla özelleştirme kapsamına alındı         
12:09
Doğu ve Güneydoğu illerinde aşılama yüzde 40 daha az! Sağlıkçılara göre nedeni, ortaya atılan kısırlık yalanı Doğu ve Güneydoğu illerinde aşılama yüzde 40 daha az! Sağlıkçılara göre nedeni, ortaya atılan kısırlık yalanı         
11:10
Müge Anlı'da bir ilk yaşanacak! Anne ve babasının ölümündeki baş şüpheli Büşra'yı hipnozla konuşturacaklar Müge Anlı'da bir ilk yaşanacak! Anne ve babasının ölümündeki baş şüpheli Büşra'yı hipnozla konuşturacaklar         
09:06
Ünlü yıldız Scarlett Johansson'dan olay yaratacak cinsel ilişki itirafı Ünlü yıldız Scarlett Johansson'dan olay yaratacak cinsel ilişki itirafı         
23:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2021 21:40:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Lavanta Kokulu Köy Sezona Hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement