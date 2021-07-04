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Lavanta kokulu köyde, ziyaretçi hareketliliği - Son Dakika

Lavanta kokulu köyde, ziyaretçi hareketliliği

04.07.2021 13:10
Lavanta kokulu köyde, ziyaretçi hareketliliği, System.String[]

ISPARTA'nın Keçiborlu ilçesinde lavantaların açtığı bahçelerde ziyaretçi hareketliliği başladı.

ISPARTA'nın Keçiborlu ilçesinde lavantaların açtığı bahçelerde ziyaretçi hareketliliği başladı. Yurt içi ve dışından onlarca kişi, Kuyucak köyündeki lavanta tarlalarını görmeye geldi.

Bahçelerin mor rengine kavuşmasının ardından Türkiye'nin birçok bölgesinden ve yurt dışından gelenler, turlar aracılığıyla Kuyucak'ı ziyaret etti. Doğal bir stüdyo görünümündeki lavanta bahçelerini gezenler, bol bol fotoğraf çektirip, hoşça vakit geçirdi. Lavanta bahçelerine şehir dışından gelenler, ilk kez böyle bir güzellik içinde olduklarını belirterek, gördükleri manzaradan çok etkilendiklerini söyledi.

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, sezon öncesi, Keçiborlu Kaymakamı Tahsin Aksu ile Kuyucak köyünü ziyaret etti. Lavanta ürünlerinin satıldığı stantları gezip, esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Vali Ömer Seymenoğlu, Lavanta Kokulu Köy Kadın Girişimciler Kooperatifi'nin, Ticaret Bakanlığı'nın desteğiyle kurduğu sabun üretme tesisinin açılışını da yaptı. Vali Seymenoğlu, kadınların bir araya gelip çok güzel işlere imza attığını belirterek, lavantanın tanıtılmasında özellikle kadınların büyük emeğinin olduğunu kaydetti.LAVANTA TURİZMİVali Seymenoğlu, "Köyde lavanta sezonunu 11 Temmuz'da bir şenlikle açacağız, ardından etkinlerle devam edeceğiz. Bu köyde lavantanın 70-80 yıldır hasadı yapılıyor. Son yıllarda ise lavanta turizmi köyde ön plana çıktı. Kadınlar Kooperatifi de bu hasadın içinde olduğu gibi kırsal turizmle de lavantanın içinde. Kadınlarımız şimdi de Ticaret Bakanlığımızın verdiği destekle lavanta kokulu sabunları kendileri üretmeye başladı, tebrik ediyorum" dedi.Lavanta Kokulu Köy Kadın Girişimciler Kooperatifi Başkanı Rabia Aydemir de lavantanın getirisini 12 aya yaymak için böyle bir tesis kurduklarını belirterek, talebe göre faklı kurumlara da sabun üretimi yaptıklarını söyledi.Kuyucak köyü muhtarı Gürol Yılmaz da sezonun gelecek hafta başlayacak olmasına rağmen ilginin hayli fazla olduğunu, bu sezon iyi bir lavanta sezonu geçireceklerini belirtti.

Vali Seymenoğlu, daha sonra da Kaymakam Aksu, köy muhtarı Yılmaz ve kooperatif üyeleriyle kurdele kesip açılışını yaptığı sabun üretim tesisini gezdi, üretim bandını inceledi.


Lavanta kokulu köyde, ziyaretçi hareketliliği
Lavanta kokulu köyde, ziyaretçi hareketliliği
Lavanta kokulu köyde, ziyaretçi hareketliliği
Lavanta kokulu köyde, ziyaretçi hareketliliği
Lavanta kokulu köyde, ziyaretçi hareketliliği
Lavanta kokulu köyde, ziyaretçi hareketliliği
Lavanta kokulu köyde, ziyaretçi hareketliliği
Lavanta kokulu köyde, ziyaretçi hareketliliği
Lavanta kokulu köyde, ziyaretçi hareketliliği
Lavanta kokulu köyde, ziyaretçi hareketliliği
Lavanta kokulu köyde, ziyaretçi hareketliliği

Keçiborlu, Türkiye, Isparta, Lavanta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Lavanta kokulu köyde, ziyaretçi hareketliliği - Son Dakika


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