Lavanta kokulu köyü, 750 bin kişi ziyaret etti

ISPARTA'nın Keçiborlu ilçesine bağlı Kuyucak köyü, Türkiye'deki lavanta üretiminin yüzde 90'ını karşılıyor. Bu yıl lavanta tarlalarını görmek için gelen ziyaretçi sayısının rekor artışla 750 bin kişiye ulaştığı belirtildi.

Torosların eteğinde, Isparta'nın yaklaşık 50 kilometre uzağına kurulu ve yalnızca 250 kişinin yaşadığı Keçiborlu ilçesine bağlı Kuyucak köyü Türkiye'deki lavanta üretiminin yüzde 90'ını karşılıyor. Özel eğitimlerden geçen köy halkı bölgede yaklaşık 40 yıldır sürdürülen lavanta tarımında birer ustaya dönüştü. Bölge ekonomisine ciddi bir girdi sağlayan lavanta bahçeleri, mis kokusunun yanı sıra mor rengiyle de görsel bir şölen sunuyor. Haziran, temmuz ve ağustos aylarında mis kokulu güzelliği görmek isteyen yüz binlerce yerli ve yabancı turist köyü ziyaret ediyor. Hasat döneminin başladığı Kuyucak köyünü bu yıl yaklaşık 750 bin kişi ziyaret etti.

Isparta Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, sona eren lavanta sezonunun kente ve lavanta tarlalarıyla ünlü Kuyucak köyüne büyük katkı sağladığı kaydedildi. Köyün son dönemlerde lavantanın merkezi haline geldiği ve yüz binlerce insanın ilgisini çektiği aktarılan açıklamada, "Geçen yıl 250 bin olan ziyaretçi sayısı neredeyse 3 katına çıkarak 750 bin kişiye ulaştı. Sezonun bitmiş olmasına rağmen Kuyucak'ı görmeye gelen misafirler için halen lavanta ürünlerinin satıldığı birkaç stant bulmak mümkün. Çitçiler ise lavanta bahçelerini traktörle sürerek şimdiden gelecek sezon için bahçelerinin bakımlarını yapmaya başladılar" denildi.