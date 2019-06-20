Lavanta moru Edirne'nin tanınırlığını artırdı

Edirne'de düzenlenen Lavanta Tarla Günleri'nde 20 dönümlük tarlayı 50 binin üzerinde kişi ziyaret etti.Edirne Valiliği ile Tarım ve Orman Müdürlüğünün himayesinde Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsünün bu yıl 2'ncisini düzenlediği Lavanta Tarla Günleri etkinliği yoğun ilgi gördü.Enstitü bahçesi ile Lozan Caddesi'ndeki 20 dönüm lavanta tarlaları geçen hafta 50 binin üzerinde ziyaretçi çekti.Tarlalarda yoga, konser, dinleti, söyleşi etkinliklerinin yanı sıra lavantalı ürünlerin tattırıldığı etkinlikte özellikle hafta sonları aşırı yoğunluklar yaşandı.-Edirne'nin önemli bir tanıtımı olduTrakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinliğin kente çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçi çektiğini söyledi. Tülek, üreticilere lavanta ekimini anlatmak üzere başlayan etkinliklerin önemli bir turizm çeşitliliği haline geldiğini dile getirdi.Edirne'de haziran ayı lavanta ayı olacakEtkinliği organizasyonunda yer alan Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği Başkanı Bülent Bacıoğlu da Edirne'nin lavanta ile agro turizm anlamında iyi bir örnek sergilediğini belirtti.Lavantanın morunun kentte binlerce insanı çektiğini ifade eden Bacıoğlu, şunları kaydetti:"Lavanta rengi ve kokusuyla on binleri şehre çekti. Yaptığımız istatistik çalışmalarına göre 55-60 bin arası bir ziyaretçi kitlesinin etkinliğe katıldığını düşünüyoruz. Şehrimiz adına önemli bir kazanım oldu. Artık haziran ayında Edirne'de bir lavanta agro turizm etkinliği olduğu herkes tarafından bilinir hale geldi. Bu yıl başta Yunanistan ve Bulgaristan olmak üzere Katar, İran ve Ukrayna gibi ülkelerden yabancı katılımların olduğunu gördük."Hasat edilse de kokusu geçmeyecekEdirne'de lavanta tarlaları hasat edilmesine rağmen süs havuzlarına lavanta kokusu dökülmesiyle kentteki lavanta kokusu sürecek.Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu da lavantanın kentin marka ürünlerinden biri olmaya başladığını söyledi.Tanrıkulu, Edirne'nin lavanta kokmaya başladığını belirterek, "Edirne Belediyesi olarak kentteki havuzların temiz kokması ve yosunlanmayı önlemek için lavanta kokulu ilaçlar döküyoruz. Bu sayede tüm kentin lavanta kokmasını sağlıyoruz. Bundan sonraki yapılacak çalışmalarda lavantayı ön plana çıkarmak için daha yoğun gayret içinde olacağız." diye konuştu.