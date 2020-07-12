Lavanta ormanı Safranbolu'nun yeni turizm destinasyonu olacak - Son Dakika

Lavanta ormanı Safranbolu'nun yeni turizm destinasyonu olacak

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde oluşturulan lavanta ormanının, turizmde yeni bir destinasyon olması hedefleniyor.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde oluşturulan lavanta ormanının, turizmde yeni bir destinasyon olması hedefleniyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan Yarın Nefes" kampanyasıyla Bartın yolu üzerindeki Beştepeler alanında, 10 bin lavanta fidanı toprakla buluştu.

Safranbolu Kaymakamlığı ve Orman İşletme Müdürlüğü kontrolünde oluşturulan lavanta ormanıyla Safranbolu'ya yeni bir turizm alternatifi oluşturuldu.

"Değerleri hep birlikte koruyalım"

Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, yaptığı açıklamada, son günlerde Safranbolu için yapılan projelerin hayata geçirilmesinin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan himayelerinde ülke genelinde başlatılan fidan dikim kampanyası öncesi yaptıkları çalışma neticesinde, ilçeye yeni bir turizm alternatifi kazandırdıklarını belirten Ürkmezer, "Kurumlarımızla istişarelerimiz ve Orman İşletme Müdürlüğümüz tarafından yapılan arazi analizleriyle ilçemize ismini veren safranla bütünlük oluşturacak şekilde ve doğal turizmi öne çıkaracak lavanta ormanımızın kapılarını halkımıza açtık. Daha ilk yılında lavanta fidanlarının tuttuğunu ve bu kadar hızlı geliştiğini görmek, memnuniyet verici. İnşallah 3 yıl içinde tam bir lavanta ormanı haline gelecek. İlçemizde bir ilk olan lavanta ormanı, diğer aromatik bitkilerle zenginleştirilerek Safranbolu'ya ekonomi ve turizmin alanında yeni bir değer katacaktır." diye konuştu.

Bütün fırsatları değerlendirerek, Safranbolu için proje üretmeye devam edeceklerini aktaran Ürkmezer, "Değerleri hep birlikte koruyalım ve onlara sahip çıkalım." dedi.

Safranbolu, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 13:27 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lavanta ormanı Safranbolu'nun yeni turizm destinasyonu olacak - Son Dakika

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