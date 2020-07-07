Lavanta şehri: Afşin - Son Dakika

Lavanta şehri: Afşin

Kahramanmaraş'ta, 6 yıl önce lavanta üretimine başlayan Afşin Belediyesi, tescilini aldığı "Efsus" ile dünya markası olmayı hedefliyor.

Kahramanmaraş'ta, 6 yıl önce lavanta üretimine başlayan Afşin Belediyesi, tescilini aldığı "Efsus" ile dünya markası olmayı hedefliyor.

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Afşin Belediyesi kentin peyzajı için başlattığı lavanta üretiminde ilçeyi marka şehir haline getirdi. İlçenin logosunu lavanta figürü ile tescilleyen Afşin Belediyesi aromatik bitkiler yetiştirmeye devam ediyor.


Meclis toplantısında Afşin Belediyesinin logosuna lavanta figürlü eklediklerini belirten Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, "6 yıldır lavanta üretiyoruz. Peyzaj için başladığımız lavanta üretimini ticari üretime ve endüstriyel üretime taşıdık. 'Efsus' markası ile kozmetik alanında önemli bir yol aldık. Özellikle biz bu işleri yaparak aromatik bitkiler konusunda ilçemize yeni alternatifler getirmek istedik, çiftçimize yeni alternatif ürünler sunmak istedik" dedi.


Lavanta üretiminin yanında gül üretimi de yaptıklarını belirten Başkan Güven, "İnşallah yakın gelecekte zambak, Maraş nanesi, ardıç tohumu, kekik yağı gibi diğer aromatik bitkilerin de üretimini yapacağız. Efsus markasıyla pazarlamaya başlayacağız. Afşin'in aromatik bitkiler konusunda ve lavanta konusunda Türkiye'de bir yeri olduğunu, lavanta şehri olduğunu tescillemek için de logomuzu değiştirerek lavanta figürünü koyduk. İnşallah aromatik bitkileri ve endüstrisini biz, yerel kalkınma ve bölgesel kalkınmamızda bir öncü olarak kullanmak istiyoruz. Çünkü burada oluşan katma değeri yüksek olduğu gibi katma değeri de çok çeşitli. Biz bunları Afşin hemşehrilerimize çiftlerimize vermek, çocuklarımızın, bizlerin torunlarımızın bu işten para kazanması, ekmek yemesini sağlamak istedik" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Mehmet Fatih Güven, Kahramanmaraş, Afşin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 14:04 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Lavanta şehri: Afşin - Son Dakika
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