Son Dakika Haberleri: Lavanta Şenliği binleri ağırladı
Son Dakika Güncel Haber

Lavanta Şenliği binleri ağırladı

1 saat önce

30 Haziran günü Seferihisar Turgut Köyü'nde gerçekleşen Lavanta Şenliği'ne, ekilen lavantanın hasadını görmek isteyen binlerce insan katıldı.

Lavanta Şenliği binleri ağırladı, System.String[]

Seferihisar Belediyesi'nin dördüncüsünü düzenlediği Lavanta Şenliği'ne halkın ilgisi yoğun oldu.

Seferihisar Belediyesi'nin 2015 yılında üreticilere katma değeri yüksek, alternatif bir ürün olarak sunduğu lavantaların dördüncü hasadı bu pazarda gerçekleşti. Şenlik boyunca üretici pazarlarında satılan lavanta ve yan ürünleriyle, yöresel yiyecekler ve çeşitli ürünlerin bulunduğu stantlar halkın ilgi odağı oldu. Program içinde Seferihisar Belediye Bandosu konseri, Pelin Taneli Kadıoğlu şefliğinde Grup Nevizade Türk Halk Müziği konseri ardından Seferihisar Belediyesi Halk Dansları Topluluğu sahne aldı.

Belediye Başkanı İsmail Yetişkin yaptığı açılış konuşmasında şunları söyledi: "Lavanta üretimini ilk yıla göre 25 kat arttırdık. Kadınlarımız, kendileri için iş olanağı olan lavantayı her türlü platformda, fuar ve festivallerde tanıtma imkanı buldu. Stantlarımızda görebileceğiniz, lavantanın çeşitli yan ürünlerini ürettik. Bizim için önemli olan üretimin devam etmesini sağlamak. Üreticimizin her zaman arkasındayız. Lavanta bayramımız kutlu olsun".

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, şenliğe katılımın bu kadar yüksek olmasından duyduğu memnuniyeti belirtirken ''Bademler Mahallesi'nde araçlardan indik, oradan buraya kadar yürüdük. Araçla gelmek mümkün olmadı. Katılım beklediğimizden çok daha fazla oldu. İsmail Başkanım bayrağı daha ileri taşıyor. Onunla iftihar ediyorum. Bugün eski dostlarla buluşmak da ayrıca keyif verici" diye konuştu. Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e lavanta hediye etti.

Seferihisar Belediye Bandosu eşliğinde lavanta tarlasına kortej ile çıkılarak lavanta hasadı yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Sahne Öğrencileri'nin klasik müzik dinletisinin ardından yine İzmir Büyükşehir Belediyesi Şef Öznur Korkmaz eşliğinde yapılan Türk Halk Müziği konserinden sonra festival sona erdi.

Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 09:38 Kaynak: Bültenler
izmir, lavanta, seferihisar, türk halk müziği, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İzmir'de korkutan yangın! Ormanlık alana sıçradı Rapçi, Ezhel'in gözaltına alındığı iddia edilen görüntüler yayıldı Şifalı olduğuna inanılan sudan almak için kilometrelerce yol geliyorlar Türkiye ve Libya arasındaki gerilim tırmanıyor! Peki kim kimi destekliyor?

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.7.2019 11:09:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Lavanta Şenliği binleri ağırladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]