Lavanta tarlaları Safranbolu'da alternatif turizm rotası oluşturuyor

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde mor renkli çiçekler açan lavanta tarlaları, ilçenin turizm potansiyeline katkı sağlıyor.

Safranbolu'da, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce oluşturulan "ova" ve "orman" ile bazı çiftçiler tarafından toplam 170 dönüm alanda lavanta yetiştiriliyor.

İlçede ilkbahar aylarında ekilen lavantanın yaz aylarında çiçek açmasıyla mora boyanan tarlalar, ziyaretçilere alternatif turizm rotası oluşturuyor.

Gıdadan kozmetiğe birçok alanda kullanılan, şifalı özelliğiyle de bilinen lavantanın yetiştirildiği tarlaları görmek için ilçeye gelen yerli ve yabancı turistler, güzel görüntü ve mis kokular eşliğinde gezmenin tadını çıkarıyor.

Yılda yaklaşık 1 milyon 300 bin yerli ile yabancı turiste ev sahipliği yapan tarihi ilçedeki lavanta tarlaları, doğaseverler ve fotoğraf tutkunları için adeta doğal stüdyo işlevi görüyor.

"Lavanta bahçelerimiz turistlerin teveccühüne açık halde"

Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, AA muhabirine, ilçede lavanta kokulu bahçeler, orman ve ova oluşturduklarını söyledi.

Salgın döneminde oluşturdukları lavanta bahçelerine turistlerin rağbet gösterdiğini dile getiren Türköz, "Lavanta bahçelerimiz turistlerin teveccühüne açık halde. 'Lavanta kokulu Safran Ovası' kurduk. Burası da bu yaz turistlerimize açık hale geldi. Buraya onlarca, yüzlerce ve binlerce turistimiz gelecek, güzel vakit geçirecekler." dedi.

"Çok ziyaretçimiz oluyor"

İlçedeki 15 dönümlük tarlasında lavanta yetiştiren Sacide Çelikkaya da salgın döneminde lavanta yetiştirmeye başladıklarını ve kısa sürede ilerleme sağladıklarını kaydetti.

Bu sene lavantaların çiçek açtığını ve hasat zamanının yaklaştığını belirten Çelikkaya, "Lavanta tarlası insanların çok ilgisini çekiyor. Tıbbi amaçla dikmiştik lavantaları ama insanlar görseline çok rağbet gösterdiler. Çok ziyaretçimiz oluyor. İl dışından çok gelen oluyor. Yurt dışından da oluyor." diye konuştu.

Çelikkaya, zahmetli yetiştirme sürecine rağmen işini zevkle yaptığını sözlerine ekledi.