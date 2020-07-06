Lavanta tarlası fotoğraf stüdyosuna döndü - Son Dakika

Lavanta tarlası fotoğraf stüdyosuna döndü

Lavanta tarlası fotoğraf stüdyosuna döndüTOKAT'ın Turhal ilçesinde, 10 dönümlük lavanta tarlası, gelin ve damatların fotoğraf stüdyosuna dönüştü.

Lavanta tarlası fotoğraf stüdyosuna döndü

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TOKAT'ın Turhal ilçesinde, 10 dönümlük lavanta tarlası, gelin ve damatların fotoğraf stüdyosuna dönüştü.

Tokat'ta yaşayan iş insanı Cengiz Öz (48), Turhal ilçesine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Ayranpınarı köyündeki 10 dönüm arazisine 5 yıl önce lavanta ektirdi. Çevreye örnek olarak, su sıkıntısı olan arazileri değerlendirmek ve yağ üretim fabrikası kurulması için yapılan çalışma bölgede ilgi çekti. Öz, lavanta tarlasına olan ilgi artınca, yerleştirdiği aksesuarlarla alanı fotoğraf stüdyosu olarak vatandaşların kullanımına açtı. Günlük ortalama 300 ziyaretçiyi ağırlayan lavanta tarlası, çevre il ve ilçelerden gelen fotoğrafçıların uğrak yeri haline geldi.

'YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Lavanta tarlasına fotoğrafçıların yoğun ilgi gösterdiğini belirten Cengiz Öz, Lavanta tarlasına ilk önce sosyal sorumluluk projesi olarak başladık. Bu bölgeye uygun bir bitki, su istemiyor. Dünyada su sıkıntısı var ve daha çok ihtiyaç haline geliyor. Bu ektiğimiz lavantada suya talep olamaması kıymetli. Su dünyada bitiyor, ülkemizde de idareli kullanmamız lazım. Çok bakım istemeyen bir ürün. Bu sene 5'inci yılı. Çoğaldığı zaman yağ fabrikası kurulabilir. İlerleyen zamanda o da olacak. Sosyal medyada arkadaşların paylaşımı ile fotoğraf ilgisi gelişti. Bu yıl günlük 300-350 kişi fotoğraf çektirmek için geliyor. Bireysel aile olarak ve düğün fotoğrafı için talep ediyorlar. Gelenlerin tavsiyesi üzerine başkaları gelmeye başladı. Devamında çevredeki komşularımıza ektirmek istiyoruz. Çoğalırsa da artık bunu endüstriyel boyutunda ve yağ fabrikası kurulumunda faydalı olacağını düşünüyorum. Aksesuarları da özellikle insanlar fotoğraf çekilsin diye ekledik. Güzel oldu, insanlar da talep gösterdi. Sadece lavanta tarlası değil de fotoğraf stüdyosu gibi oldu dedi

'EVLENECEK ÇİFTLER FOTOĞRAF ÇEKTİRİYOR'

Sağlık çalışanı olan Birkan Gök (25), pandemi döneminde yoğun oldukları için 2 kez düğünlerini ertelemek zorunda kaldıklarını belirterek Buraya aile ziyareti için gelmiştik. Gayet güzel düşünülmüş" dedi.

İstanbul'da sağlık çalışanı olan Burcu Gik (25) ise, Lavanta tarlasını çok seviyordum. Özellikle Isparta'ya gitmek istiyorduk. Memleketimizde olması çok güzel oldu. Fırsatı kaçırmadık geldik. Çok beğendik diye konuştu.

20 yıldır fotoğraf sanatçılığı ile ilgilenen Serdal Deniz (37) de Fotoğrafçı arkadaşlarımızla lavanta tarlasında çekim yapmaya geldik. Yoğun bir ilgi var. Bu bölgede ilk defa olan bir yer olduğu için hafta sonları genelde geliyoruz. Harika fotoğraflar çıkarıyoruz. Burada genelde düğün, hatıra fotoğrafları çekiyoruz. Hem görselliği hem de lavantanın kokusu harika bir doğa görüntüsü veriyor. Lavanta tarlasında görmediğimiz değişik hayvanların da makro fotoğraflarını çekiyor ve arşivimize kaydediyoruz diye konuştu.

Turhal, Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 13:10 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Lavanta tarlası fotoğraf stüdyosuna döndü - Son Dakika
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