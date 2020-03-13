Lavanta Yetiştiriciliği Demonstrasyon Eğitim Bahçesi Projesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Lavanta Yetiştiriciliği Demonstrasyon Eğitim Bahçesi Projesi - Son Dakika

Lavanta Yetiştiriciliği Demonstrasyon Eğitim Bahçesi Projesi

6 saat önce

Tarım Şehr-i Amasya Programı kapsamında Göynücek'te hayata geçirilen 'Lavanta Yetiştiriciliği Demonstrasyon Eğitim Bahçesi Projesi'nde çalışmalara başlandı.

Lavanta Yetiştiriciliği Demonstrasyon Eğitim Bahçesi Projesi, System.String[]

Tarım Şehr-i Amasya Programı kapsamında Göynücek'te hayata geçirilen 'Lavanta Yetiştiriciliği Demonstrasyon Eğitim Bahçesi Projesi'nde çalışmalara başlandı.


2019 yılı Kırsal Kalkınma ve Tarımda Dönüşüm Mali Destek Programı kapsamında Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından desteklenen ve Göynücek Kaymakamlığı ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan proje kapsamında Lavanta ekilmesi planlanan arazi temizlenerek lavanta ekimine hazır hale getirildi. Lavanta fidelerinin ekimi önümüzdeki günlerde yapılacak. Proje kapsamında atıl durumda olan köy binası tamir edilerek 45 çiftçiye teorik ve uygulamalı olarak ekim-dikim-bakım-hasat süreçleri üzerinde eğitim verilecek. - AMASYA

Göynücek, Amasya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 09:42 Kaynak: İHA
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