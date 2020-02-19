Lavanta yetiştiriciliği projesi hayata geçiriliyor - Son Dakika
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Lavanta yetiştiriciliği projesi hayata geçiriliyor

7 saat önce

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde gerçekleşen "Lavanta Yetiştiriciliği" projesi hayata geçirildi.

Lavanta yetiştiriciliği projesi hayata geçiriliyor, System.String[]

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde gerçekleşen "Lavanta Yetiştiriciliği" projesi hayata geçirildi.


Kırklareli Valiliğince uygulamaya konulan 17 projeden birisi olan "Lavanta Yetiştiriciliği" Projesi hayata geçirildi. Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde gerçekleşen "Lavanta Yetiştiriciliği" projesiyle, atıl ve kıraç arazilerin değerlendirilerek, il ve ülke ekonomisine katkıda bulunulması, kırsal alanda yaşayan üreticilerin refah seviyelerinin arttırılmasının amaçlandığı belirtildi. Bu projeyle Kırklareli'de alternatif tarım ürünü çalışmalarını yaygınlaştırılarak, lavanta yetiştiriciliği yapmak isteyen ve desteğe ihtiyaç duyan üreticilere destek olarak kırsal turizmi canlandırmasının hedeflendiği ifade edildi.


Proje kapsamında Kırklareli Merkez İlçeye bağlı Deveçatağı, Düzorman, Üsküpdere ve Babaeski ilçesi Müsellim köylerinde çiftçi eğitimleri, toprak analizinin yapılması, arazilerin dikime hazırlanması ve 2020 Mart-Kasım aylarında da lavanta fidanlarının dikiminin gerçekleşeceği bildirildi. Haziran ayında ise, Lavanta Tarla Günü yapılacağı duyuruldu. - KIRKLARELİ

Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 05:49 Kaynak: İHA
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