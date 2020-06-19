Lavantalar bahçeden sağlık çalışanları için hasat edildi - Son Dakika

Edirne'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede fedakarlıklarını esirgemeyen sağlık çalışanlarına minnet duygusu lavanta demetleriyle dile getirildi.

Kentte önemli turizm destinasyonu haline gelen ve binlerce turist çeken Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsüne ait lavanta bahçelerinde bu yıl salgın önlemleri kapsamında program düzenlenmedi. Bahçeler kontrollü olarak ziyaretçilere açıldı.

Bahçelerdeki lavantaların bir kısmı, salgında fedakarlıkla mücadele eden sağlık çalışanlarına şükran duygularını iletmek için hasat edildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Adnan Tülek, İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan ve Edirne'yi Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Bülent Bacıoğlu sepetlerdeki lavanta demetleriyle Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine geldi.

Poliklinikler dolaşılarak doktor, hemşire ve sağlık çalışanlarına lavanta demetleri takdim edildi.

Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi Başhekimi Mustafa Talha Sütçü, Edirne Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Başkanı İshak Yıldırım da etkinlikte yer aldı.

"Çalışma enerjisi aşıladıkları için teşekkür ediyorum"

İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, AA muhabirine, bu güzel ve sembolik teşekkürün çok anlamlı olduğunu söyledi.

Lavantanın güzellikleri simgelediğini belirten Kalkan, şunları kaydetti:

"Mücadelenin yürütülmesinde bütün kurumlarımızın birlikte birbirini hissedişleri, bir vücut gibi hareket edişleri övüncümüz oldu. Lavanta jesti için, arkadaşlarımıza bir moral takviyesi anlamında getirip takdim ettikleri için, bizi tazeledikleri için ve yeni dönemde bir çalışma enerjisi aşıladıkları için kendilerine çok teşekkür ediyorum.

Bütün sağlık çalışanlarımıza bu sıcak yaz gününde o tulumlar içinde yoğun bakımlarda, polikliniklerde, acillerde sırtlarından akan terler hatırına hepsine çok müteşekkiriz. Onlar olmasaydı ülkemiz bu mücadeleyi yüz akıyla yürütemezdi. Tüm sağlık çalışanlarına şükran duygularımı, saygılarımı iletiyorum."

Kalkan, koronavirüsle mücadele sürecinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yönetimi ve Edirne Valisi Ekrem Canalp'in liderliğinde güzel eş güdüm örnekleri sergilediklerini dile getirdi.

Soytürk ve Tülek de sağlık çalışanlarının haklarının asla ödenemeyeceğini belirterek, teşekkürlerini iletti.