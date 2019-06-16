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Lavantalı parfüme yoğun ilgi

51 dakika önce

Edirne Lavanta Tarla Günleri etkinliklerine katılan ziyaretçiler, bir firmanın standında lavanta esanslı parfüm yaptı.

Lavantalı parfüme yoğun ilgi, System.String[]
Edirne Lavanta Tarla Günleri etkinliklerine katılan ziyaretçiler, bir firmanın standında lavanta esanslı parfüm yaptı.
Tarım ve Orman Bakanlığı ile Edirne Valiliği himayelerinde Edirne Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve Edirne Tanıtım Turizm Derneği İşbirliğinde düzenlenen Edirne Lavanta Tarla Günleri organizasyonu devam ediyor.
Paneller, atölyeler, gastronomi ve tarımsal söyleşilerin yanı sıra lavanta ile yapılan ürünlerin sunumu da organizasyon kapsamında gerçekleştirilmeye devam ediyor.
Ziyaretçiler Pe-Re-Ja firmasının standında lavanta esansıyla kendi parfümlerini yaptı.
Parfümer Berrak Susesi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mor tarlaları ziyaret edenlere kendi kokularını yaratarak farklı bir deneyim sunduklarını söyledi.
Kokularında üst, alt ve orta notaların mevcut olduğunu belirten Susesi, şunları kaydetti:
"Orta notalar kokunun kalbi oluyor. Üst koku ilk kokladığımız koku, alt koku ise en son hissettiğimiz koku oluyor. Standı ziyaret edenlerden önce hangi kokudan hoşlandığına dair bilgi alıyoruz. Örneğin daha çok çiçek tarzı kokular sevenlere lavanta yasemin, lavanta manolya, lavanta mimoza gibi önerilerle bulunuyoruz. Biraz daha farklı koku sevenlere lavanta mandalina, lavanta bergomat tarzı kokular sunuyoruz. Aynı zamanda biraz daha ağır koku sevenlere lavanta vanilya öneriyoruz. Tabi ki bu saydığımız iki koku olmuyor yaptıkları parfümün içerisinde, beğenilere göre 10 farklı koku isteyenler de oluyor. Ziyaretçiler kendi beğenilerine göre kokuyu yapıyorlar. Biz onlara karışımı hediye diyoruz."
Bu arada, Edirne Lavanta Tarla Günleri etkinlikleri kapsamında mor tarlalardaki konserlerde ziyaretçiler müzikle tempo tutuyor.
Doğal stüdyo haline gelen lavanta tarlalarına gelen vatandaşlar fotoğraf çekilmeye devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 10:57 Kaynak: AA
Edirne, Güncel
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