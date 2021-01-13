- Lavantaya olan talep fidan üretimini arttırdı - Son Dakika

- Lavantaya olan talep fidan üretimini arttırdı

13.01.2021 11:05

- Lavantaya olan talep fidan üretimini arttırdı Eğirdir Fidan Müdürlüğü 2021 için 1 milyon 200 bin lavanta fidanı üretimi hedefliyor Eğirdir Orman Fidanlık Müdürü Cumhur Gafar: "Kullanım özelliği açısından lavantaya olan talep artmış durumda" "KKTC'ye 50 bin lavanta fidanı gönderdik"...

- Lavantaya olan talep fidan üretimini arttırdı

Eğirdir Fidan Müdürlüğü 2021 için 1 milyon 200 bin lavanta fidanı üretimi hedefliyor

Eğirdir Orman Fidanlık Müdürü Cumhur Gafar: "Kullanım özelliği açısından lavantaya olan talep artmış durumda"

"KKTC'ye 50 bin lavanta fidanı gönderdik"

ISPARTA - Isparta'nın Keçiborlu ilçesine bağlı Kuyucak köyünde lavanta turizminin yaygınlaştırılmasıyla birlikte Türkiye'nin birçok kentinde lavanta bahçeleri oluşturuluyor. Bu durum lavanta fidan üretimine de yansıdı. Isparta Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Eğirdir Orman Fidanlık Müdürlüğü, 2020'de 841 bin lavanta fidanı üretirken, 2021 yılı hedefini 1 milyon 200 bin olarak belirledi.

Isparta Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Eğirdir Orman Fidanlık Müdürlüğü, 42 türde yıllık ortalama 7 milyon adet fidan üretimi gerçekleştiriyor. Sedir, ardıç, karaçam gibi türlerin yanı sıra fidanlıkta köylülere gelir getirici badem, lavanta, ceviz, kekik ve ıhlamur gibi türler de üretiliyor. Eğirdir Orman Fidanlık Müdürlüğü 2020'de 6 milyon 500 bin fidan üretimi gerçekleştirirken, 2021 yılı için 8 milyon 377 bin fidan hedefi belirlendi.

Lavantaya olan talep arttı

Isparta'nın Keçiborlu ilçesine bağlı Kuyucak köyünün 'lavanta kokulu köy' olarak tanınmasının ardından farklı illerde de lavanta bahçeleri oluşturulmaya başlandı. Bu durum lavanta fidanına olan talebi de arttırdı. Ayrıca lavanta ağaçlandırma ve erozyon kontrolünde de önemli bir yere sahip. Eğirdir Orman Fidanlık Müdürlüğü de bu kapsamda bu yıl lavanta fidan üretimini 1 milyon 200 bin olarak belirledi.

"42 türde yıllık 7 milyon fidan üretiyoruz"

Eğirdir Orman Fidanlık Müdürü Cumhur Gafar, 1962 yılında kurulan fidanlık müdürlüğünde yıllık ortalama 42 türde 7 milyon fidan üretimi gerçekleştirildiğini belirtti. Gafar, "Üretimini yaptığımız en önemli fidan türlerimizi sedir, ardıç, karaçam ve diğer yapraklı türler oluşturuyor. Kurum ve özel sektörün talepleri doğrultusunda planlamalarımızı yaparak üretimlerimizi gerçekleştirmekteyiz. Asli ağaç türlerimizden olan fidan türlerinin yanında gelir getirici tür kapsamında çalışmalarda kullanılacak olan badem, ceviz, lavanta, ıhlamur, kekik ve diğer türlerin fidan üretimi de yapılıyor. Bu fidanlar işletme müdürlüklerimizin dahilinde sahalara dikiliyor. Ardından da belli bir süre sonra köylülerimiz kendileri bakımlarını üstlenmek şartıyla bu fidanlardan faydalanmaktadırlar" dedi.

"KKTC'ye 50 bin lavanta fidanı gönderdik"

2020 yılı için planlanan 6 milyon 500 bin fidan üretiminin tamamlandığını kaydeden Gafar, "2021 yılında da 8 milyon 377 bin fidan üretimini hedefliyoruz. Ürettiğimiz fidanları ülkemizin değişik bölgelerine, özellikle de iç Anadolu ve Doğ Anadolu bölgesine gönderiyoruz. Ayrıca yurtdışına da fidan gönderimi yapıyoruz. Bu bağlamda genel müdürlüğümüzün talimatları doğrultusunda 2020'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne 50 bin lavanta fidanı gönderdik" dedi.

"2021 yılında 1 milyon 200 bin lavanta fidanı üretmeyi planlıyoruz"

Cumhur Gafar, lavanta üretimini ilk kez 2015 yılında 60 bin fidanla gerçekleştirdiklerini belirterek, bu yönde artan taleplerin fidan üretimine de yansıdığını söyledi. 2020 yılında 841 bin lavanta fidanı ürettiklerine değinen Gafar, "2021 yılı için 1 milyon 200 bin lavanta fidanı üretimini programımıza aldık. Özellikle ağaçlandırma, erozyon kontrolü sahalarında kullanılmak üzere lavanta fidanı talebimiz oldukça fazla. Ayrıca bal ormanı projelerinde kullanılan ve çiçeği uzun süre değerli bir şekilde sahalarda bulunan lavanta bitkisinin de talebi oldukça artmış durumdadır" diye konuştu.

"8 milyon 315 bin ardıç fidanı ürettik"

Öte yandan 2004 yılından bu yana ardı. Fidanı ürettiklerine değinen Eğirdir Orman Fidanlık Müdürü Cumhur Gafar, "İlk kez 2004'te çimlenme engelinin giderilmesiyle 3 tür ardıç fidanı üretimine başlamıştık. O dönemde 12 bin fidan üretilmişti. 2020 yılına kadar da toplamda 8 milyon 315 bin ardıç fidanı fidanlığımızda üretildi" dedi.

Gafar, ardıç odununun kolayca işlenebilir olduğunu, bu sayede de mobilya sanayinde, saz ve ut yapımında, dayanıklı olmasından dolayı ise yeraltı inşaat çalışmaları ile tren yolu traveslerinin yapımında kullanıldığını sözlerine ekledi.

(NB-ETK-ASA-

- Lavantaya olan talep fidan üretimini arttırdı
- Lavantaya olan talep fidan üretimini arttırdı
- Lavantaya olan talep fidan üretimini arttırdı
- Lavantaya olan talep fidan üretimini arttırdı

Keçiborlu, Isparta, Eğirdir, Lavanta, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel - Lavantaya olan talep fidan üretimini arttırdı - Son Dakika


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