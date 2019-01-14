Son Dakika Haberleri: Lavaş Ekmeği İçinde 1 Kilo Esrar Bulundu, 1 Kişi Tutuklandı

Lavaş Ekmeği İçinde 1 Kilo Esrar Bulundu, 1 Kişi Tutuklandı

1 saat önce

MERSİN'de jandarma, uyuşturucu ticareti yapıldığını tespit ettiği otomobilde yaptığı aramada, lavaş ekmeğinin içine gizlenmiş 1 kilo 220 gram toz esrar ele geçirdi.

Lavaş Ekmeği İçinde 1 Kilo Esrar Bulundu, 1 Kişi Tutuklandı, System.String[]
MERSİN'de jandarma, uyuşturucu ticareti yapıldığını tespit ettiği otomobilde yaptığı aramada, lavaş ekmeğinin içine gizlenmiş 1 kilo 220 gram toz esrar ele geçirdi. Otomobildeki 4 kişiden 1'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Akdeniz ilçesi Barış Mahallesi'nde ihbar üzerine uyuşturucu madde sattığını belirlediği otomobilde arama yaptı. Aramada, otomobil içinde bulunan poşetlerdeki lavaş ekmeklerin arasına gizlenmiş 1 kilo 220 gram toz esrar ele geçirildi. Otomobildeki 4 kişi gözaltına alındı. Sorguları tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - Mersin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 05:26 Kaynak: DHA

Uyuşturucu Ticareti, Mersin, Jandarma, Güncel
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