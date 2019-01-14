Lavaş Ekmeği İçinde 1 Kilo Esrar Bulundu, 1 Kişi Tutuklandı
1 saat önce
MERSİN'de jandarma, uyuşturucu ticareti yapıldığını tespit ettiği otomobilde yaptığı aramada, lavaş ekmeğinin içine gizlenmiş 1 kilo 220 gram toz esrar ele geçirdi.
MERSİN'de jandarma, uyuşturucu ticareti yapıldığını tespit ettiği otomobilde yaptığı aramada, lavaş ekmeğinin içine gizlenmiş 1 kilo 220 gram toz esrar ele geçirdi. Otomobildeki 4 kişiden 1'i tutuklandı.
İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, merkez Akdeniz
ilçesi Barış Mahallesi
'nde ihbar üzerine uyuşturucu madde sattığını belirlediği otomobilde arama yaptı. Aramada, otomobil içinde bulunan poşetlerdeki lavaş ekmeklerin arasına gizlenmiş 1 kilo 220 gram toz esrar ele geçirildi. Otomobildeki 4 kişi gözaltına alındı. Sorguları tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - Mersin
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 05:26 Kaynak: DHA
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