Lavman Nedir, Ne İçin Kullanılır ve Nasıl Yapılır? Lavman Çeşitleri ve Kullanımı Hakkında Bilgi - Son Dakika

Lavman Nedir, Ne İçin Kullanılır ve Nasıl Yapılır? Lavman Çeşitleri ve Kullanımı Hakkında Bilgi

03.05.2021 21:03
Lavman Nedir, Ne İçin Kullanılır ve Nasıl Yapılır? Lavman Çeşitleri ve Kullanımı Hakkında Bilgi, System.String[]

Lavman işlemi, en kısa tanımıyla vücut içerisinde bulunan dışkının vücut dışarısına atılması olarak bilinir.Lavman Nedir, Ne İçin Kullanılır?Lavman, en temel amacı vücut içine verilen sıvının dışkıyı yumuşatması sonrasında bağırsaklar içindeki gerilimini arttırarak dışkı işlemini gerçekleştirmektir.

Lavman işlemi, en kısa tanımıyla vücut içerisinde bulunan dışkının vücut dışarısına atılması olarak bilinir.

Lavman Nedir, Ne İçin Kullanılır?

Lavman, en temel amacı vücut içine verilen sıvının dışkıyı yumuşatması sonrasında bağırsaklar içindeki gerilimini arttırarak dışkı işlemini gerçekleştirmektir. Bunun amacı ise; kabızlığı gidermek, rektal tetkik ya da kontrollerin öncesinde, bağırsak hastalığı bulunan kişilerin ilaç tedavilerinde, bağırsak temizliği gerektiren tıbbi durum ve tedavilerde, bağırsak ameliyatı ya da röntgen ve endoskopi incelemelerinde kullanıldığı bilinir.

Kanser taramalarında, özellikle kolon kanseri taramasında kullanılan bir yöntemdir. Kalın bağırsaklara baryum içeren bir sıvı verilmesiyle yapılan bir işlemdir. Kolonoskopi işleminden önce, kamera aracılığıyla yapılır. Bağırsak ya da kolon ameliyatına girecek kişilerde de yapılan bir işlem olarak bilinir.

Gün içerisinde ve hayatı olumsuz etkileyen kabızlık, hazımsızlık gibi durumların giderilmesinde de kullanılır. Bağırsaklarda bulunan dışkının dışarı atılması ile kabızlık durumu ortadan kalkmış olur. İlaç tedavilerinde de kullanılabilen bir yöntemdir. En fazla iltihaplı bağırsak hastalığı bulunan kişilerde yani kolonu etkileyen bir sağlık problemi varsa bu işlem uygulanır.

Lavman İşlemi Nasıl Yapılır? Lavman Çeşitleri Nelerdir?

Lavman işlemi şu şekilde yapılmaktadır:

1- Baryum lavmanı: Bu tür işlemler sadece sağlık kuruluşlarında yapılır. Gastrointestinal sistemde bazı alanlara X- ışını yardımıyla baryum içeren bir sıvı gönderilir. Baryum lavmanı işlemi yapılırken kolona hava verilebilir. Bu sayede kolon genişler ve görüntü kalitesi artmış olur. Bu işlem yani baryum lavmanı, kolon röntgeni olarak da bilinir. Bağırsakta meydana gelen değişimleri ya da anormal durumları belirleyen bir görüntüleme yöntemidir. Bu işlem yapılmadan önce doktor kolonun içinin tamamen boşaltılmasını isteyecektir.

2- Boşaltıcı lavman: Bu yöntemde ise lavman solüsyonları tüp içerisinde yer alır. Rektum içine rahatça giriş sağlayan bir hortum ya da ucu vardır. Rektal tüp ile tahriş meydana gelmemesi için kıvrılabilir ve yumuşak olması gerekir. Bu sebepten dolayı uygulama yapılmadan önce rektal tüp ucuna kaygan bir madde sürülmesi gerekir. Uç kısmı yağlanmış olan tüp rektuma yerleştirilir ve sıvı gönderme işlemi yapılır. Verilen sıvının kolona ulaşması için işlem yapılan kişinin dizini göğüs ya da midesine çekmesi gerekir. Verilen lavman sıvısı çok sıcak ya da çok soğuk olmamalı, oda sıcaklığında olmalıdır.

Evde Lavman İşlemi Nasıl Yapılır?

Evde lavman işlemi yapılmadan yaklaşık 30 dakika kadar önce bir şey yenmemesi gerekir. Eller yıkandıktan sonra lavman ucunun kapağı çıkarılır. Sonrasında lavmanın kolay yerleşmesi için anüs ya da lavmanın ucuna vazelin gibi kayganlaştırıcı bir madde sürülmelidir. Lavmanın ucu dikkatli bir şekilde rektuma sokulur. Ağzı rektuma soktuktan sonra, sıvının içeri gitmesi için tüp sıkılmaya başlar. Kap tabandan yavaş bir şekilde yukarı doğru sıkılır ve içerisindeki sıvının tümü dökülür. Uç kısım yavaşça alındıktan sonra biraz beklemek gerekir.

Lavman Çeşitleri Nelerdir?

Lavmanın bilinen 3 çeşidi bulunur. Bunlar şu şekilde sıralanabilir:

1- Tedavi edici lavman: Sıvı rektuma gönderildikten sonra ilaç bağırsaklarda kalır. Enfeksiyonlu hastalar bu yöntemi çok fazla uygular.

2- Salofalk lavman: Crohn hastalığı gibi iltihaplı bağırsak hastalıklarında ilaç tedavi için kullanılır. Bunun içerisinde etkin olan mesalazin bulunur.

3- Besleyici lavman: Bu tür içerisinde özel ilaçlar bulunur. Bağırsakların temizlenmesinin yanında beslenmesini de sağlar.

Lavman Nedir, Ne İçin Kullanılır ve Nasıl Yapılır? Lavman Çeşitleri ve Kullanımı Hakkında Bilgi

Kanser, İlaç, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Lavman Nedir, Ne İçin Kullanılır ve Nasıl Yapılır? Lavman Çeşitleri ve Kullanımı Hakkında Bilgi - Son Dakika Magazin


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