Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in üç ülkenin kararıyla ilgili yarın Rusya'nın Belgrad Büyükelçisi Aleksandar Bocan-Harcenko ile görüşeceği kaydedildi.

Kaynak: AA

Bulgaristan, Sırbistan, Makedonya, Karadağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Lavrov'a, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Bulgaristan'dan hava sahası engeli - Son Dakika

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