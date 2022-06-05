Lavrov'a, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Bulgaristan'dan hava sahası engeli - Son Dakika
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Lavrov'a, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Bulgaristan'dan hava sahası engeli

05.06.2022 21:50
Lavrov'a, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Bulgaristan'dan hava sahası engeli

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ı ziyaret edeceği açıklanan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Bulgaristan'dan hava sahası engeli geldi.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ı ziyaret edeceği açıklanan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Bulgaristan'dan hava sahası engeli geldi.

Yerel medyada yer alan haberlerde, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Bulgaristan'ın, resmi ziyaretler kapsamında 6-7 Haziran'da Sırbistan'da bulunması planlanan Lavrov'a hava sahalarını kapattığı belirtildi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in üç ülkenin kararıyla ilgili yarın Rusya'nın Belgrad Büyükelçisi Aleksandar Bocan-Harcenko ile görüşeceği kaydedildi.

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Kaynak: AA

Bulgaristan, Sırbistan, Makedonya, Karadağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lavrov'a, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Bulgaristan'dan hava sahası engeli - Son Dakika

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