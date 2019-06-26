Son Dakika Haberleri: Lavrov: ABD ile İran’ı diyalog kurmaya ikna edeceğiz
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Lavrov: ABD ile İran’ı diyalog kurmaya ikna edeceğiz

1 saat önce

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "ABD ve İranlı mevkidaşlarımızı tehlikeli durumdan uzaklaşma ve medeni bir şekilde diyalog ile sorunlarını çözmeye ikna edeceğiz.

Lavrov: ABD ile İran’ı diyalog kurmaya ikna edeceğiz, System.String[]
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "ABD ve İranlı mevkidaşlarımızı tehlikeli durumdan uzaklaşma ve medeni bir şekilde diyalog ile sorunlarını çözmeye ikna edeceğiz." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 04:13 
Rusya Federasyonu, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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