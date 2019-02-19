Son Dakika Haberleri: Lavrov: ABD'nin Amacı Suriye'yi Bölmek

Lavrov: ABD'nin Amacı Suriye'yi Bölmek

1 saat önce

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Suriye'yi bölerek Fırat Nehrinin doğusunda devlet benzeri bir yapı oluşturmak İstediğini söyledi.

Lavrov: ABD'nin Amacı Suriye'yi Bölmek, System.String[]
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Suriye'yi bölerek Fırat Nehrinin doğusunda devlet benzeri bir yapı oluşturmak İstediğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov gerçekleştirdiği basın toplantısında ABD'nin askeri birliklerini Suriye'den çekme kararı ve sonrasında yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. ABD'nin amacının Suriye'yi bölerek Fırat Nehrinin doğusunda devlet benzeri bir yapı oluşturmak olduğunu söyleyen Lavrov, ABD'nin ayrıca oluşturulan tampon bölgelere yasa dışı olarak sızmaya çalıştığını belirtti.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 02:06 Kaynak: İHA

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