Lavrov: ABD'nin bölgede her adımını ayna gibi yansıtacağız

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) bölgede yeni bir füze savunma sistemi yerleştirme girişimini cevapsız bırakmayacaklarını söyledi.



Roma ziyaretinde İtalya Dışişleri Bakanı ile cuma günü yaptığı görüşme sırasında konuşan Lavrov, "Her adımı ayna gibi geri yansıtacağız" diyerek atılacak her adımın Rusya tarafında bir karşılığı olacağını kaydetti.