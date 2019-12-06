Son Dakika Haberleri: Lavrov: ABD'nin bölgede her adımını ayna gibi yansıtacağız
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Lavrov: ABD'nin bölgede her adımını ayna gibi yansıtacağız

6 saat önce

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Cuma günü yaptığı açıklamada ülkesinin ABD tarafından bölgede yeni bir füze savunma sistemi yerleştirme girişimini cevapsız bırakmayacağını söyledi

Lavrov: ABD'nin bölgede her adımını ayna gibi yansıtacağız, System.String[]

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) bölgede yeni bir füze savunma sistemi yerleştirme girişimini cevapsız bırakmayacaklarını söyledi.


Roma ziyaretinde İtalya Dışişleri Bakanı ile cuma günü yaptığı görüşme sırasında konuşan Lavrov, "Her adımı ayna gibi geri yansıtacağız" diyerek atılacak her adımın Rusya tarafında bir karşılığı olacağını kaydetti.

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Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Sergey Lavrov, Rusya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 08:28 
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