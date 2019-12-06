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Lavrov: ABD'nin bölgede her adımını ayna gibi yansıtacağız
6 saat önce
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Cuma günü yaptığı açıklamada ülkesinin ABD tarafından bölgede yeni bir füze savunma sistemi yerleştirme girişimini cevapsız bırakmayacağını söyledi
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) bölgede yeni bir füze savunma sistemi yerleştirme girişimini cevapsız bırakmayacaklarını söyledi.
Roma ziyaretinde İtalya Dışişleri Bakanı ile cuma günü yaptığı görüşme sırasında konuşan Lavrov, "Her adımı ayna gibi geri yansıtacağız" diyerek atılacak her adımın Rusya tarafında bir karşılığı olacağını kaydetti.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 08:28
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