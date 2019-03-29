Son Dakika Haberleri: Lavrov: "(Abd'nin Golan Tepeleri Kararı) Bu Uluslararası Hukuka Aykırı"

Lavrov: "(Abd'nin Golan Tepeleri Kararı) Bu Uluslararası Hukuka Aykırı"

12 dakika önce

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un konuşması ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ortak basın toplantısı düzenledi.

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un konuşması ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ortak basın toplantısı düzenledi. -3-

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "( ABD'nin Golan Tepeleri kararı) Bu uluslararası hukuka aykırı. Her türlü uluslararası hukuk ihlal edilmiştir"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 01:12 Kaynak: AA

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