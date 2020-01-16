Lavrov: "ABD'nin pervasız hareketleri, Ortadoğu'da felaketlere yol açtı" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Lavrov: 'ABD'nin pervasız hareketleri, Ortadoğu'da felaketlere yol açtı' - Son Dakika

Lavrov: "ABD'nin pervasız hareketleri, Ortadoğu'da felaketlere yol açtı"

7 saat önce

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin pervasız eylemlerinin, Ortadoğu bölgesinde felaketlere yol açtığını söyledi.

Lavrov:

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin pervasız eylemlerinin, Ortadoğu bölgesinde felaketlere yol açtığını söyledi.

Lavrov, Moskova Devlet Diplomasi Enstitüsünün Taşkent şubesinde yaptığı konuşmada, ABD'nin Ortadoğu'daki eylemlerini değerlendirdi.

Irak, Libya gibi ülkelerin ABD'nin hareketleriyle bölündüğüne dikkati çeken Lavrov, "ABD ve müttefiklerinin pervasız eylemleri, Ortadoğu bölgesinde felaketlere yol açtı." dedi.

Lavrov, İran etrafındaki durumun da kötüleştiğine işaret ederek, "ABD'nin İran nükleer anlaşmasından çıkması, silah kontrolü ve kitle imha silahlarının yayılması açısından gergin bir durum oluşturdu." diye konuştu.

"ABD, doların statüsünü kötüye kullanıyor"

ABD'nin haksız şekilde rekabet etmeye çalıştığına dikkati çeken Lavrov, Dünya Ticaret Örgütünün faaliyetlerini engellediğini söyledi.

Sergey Lavrov, "ABD, yasal olmayan yaptırımları ve doların statüsünü kötüye kullanarak, kendi kararlarını başka ülkelere empoze etmeye çalışıyor." ifadelerini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 04:12 Kaynak: AA
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